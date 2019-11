Hexagon Peak et Huawei signent un accord de coopÃ©ration de 200 MW pour le marchÃ© solaire vietnamien

Le groupe Huawei et Hexagon Peak, la branche de développement de projets de Hexagon Holdings Singapore, ont annoncé la signature d’un accord de coopération pour le pipeline de projets à l’échelle d’un réseau de 200 MW de Hexagon au Vietnam. «Huawei est une société qui combine tous les ingrédients pour devenir un leader du secteur: une concentration considérable sur la recherche et le développement, associée à un véritable esprit novateur consistant à permettre aux technologies de l’information et de la communication et à l’IoT de devenir des onduleurs PV intelligents, efficaces, sûrs et fiables», a déclaré Milan Koev, chef Officier exécutif de Hexagon Peak.

Bruce Li, Directeur régional de Huawei Smart PV Business APAC, a déclaré: “Nous sommes heureux de faire équipe avec Hexagon Peak pour aider les industries à économiser de l’énergie et à réduire les émissions, créant ainsi une société à faibles émissions de carbone. Notre solution PV intelligente AI-Boost FusionSolar aidera à réduire le coût nivelé de l’électricité et à accélérer le processus de parité réseau du marché vietnamien. ”

A la fin du premier semestre 2019, la solution intelligente PV de Huawei FusionSolar représente 102 GW dans le monde entier. Les clients apprécient largement la valeur fondamentale des rendements supérieurs, de Smart O & M et de Safe & Fiable. Comme l’a ajouté Dat Le, directeur général de Hexagon Peak Vietnam, “nous avons vu des données comparant les installations photovoltaïques exploitées par Huawei à celles utilisant des technologies différentes. Les gains de rendement avec les technologies photovoltaïques intelligentes de Huawei sont évidents. Leur centre de support après-vente au Vietnam est impressionnant. En tant que gestionnaire d’actifs, la qualité de notre temps de sommeil est déterminée par seulement quelques composants et des onduleurs fiables en sont la clé. “