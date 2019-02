Une premiÃ¨re en Outre-mer : Lendopolis rÃ©alise une collecte 500 000 euros en moins de deux mois pour Quadran

Acteur majeur de la production d’électricité renouvelable en France et en Outre-Mer, Quadran a confié à Lendopolis, spécialiste du financement participatif des entreprises et filiale de KissKissBankBank et de la Banque Postale, sa première collecte pour deux projets lauréats des appels d’offres photovoltaïques en Zone Non Interconnectée (ZNI) de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).

En 58 jours, et notamment grâce au soutien de la Banque Postale, banque et citoyenne, Lendopolis a réuni 500 000 euros auprès de 44 investisseurs afin de respecter le cahier des charges qui avait été fixé. Avec cette opération, Quadran s’assure le bonus de 3€/MWh accordé par la CRE pour le financement direct des projets. Lendopolis se positionne ainsi comme un intervenant incontournable dans le secteur des énergies renouvelables et capable d’accompagner tous les développeurs de projets en ZNI.

Deux projets solaires avec dispositif de stockage

Ces deux centrales solaires en Guadeloupe vont entrer en production au deuxième trimestre 2019. Pour tenir compte de la nature intermittente de l’exploitation de l’énergie solaire, elles seront toutes deux équipées d’un dispositif de stockage. Les deux projets participeront au développement des énergies renouvelables sur l’île. La production attendue est au total de 12 640 MWh/an, soit une consommation d’électricité domestique annuelle de plus de 6 150 habitants. Pour la première fois, La Banque Postale a donc permis à ses clients d’investir dans la transition énergétique en faisant appel au financement participatif via la plateforme Lendopolis.

