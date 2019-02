EKLOR prÃ©sent sur le salon Be Positive

EKLOR spécialisé dans la fourniture de matériel solaire thermique et photovoltaïque auprès des professionnels du bâtiment et industriels sera à nouveau présent sur le salon Be Positive. Pour l’entreprise, il s’agit d’un moment privilégié pour présenter ses nouveautés et ses nouveaux partenaires. En fonctionnement sur le stand, EKLOR expose un générateur photovoltaïque autonome pré assemblé EKSI Power. Il sera aussi question d’un nouveau système de suivi à distance solaire thermique WEBSOL I/O, utilisant la technologie IoT et le réseau LoRaWAN. DEKLOR réalisera des démonstrations publiques à 15 heures tous les jours sur le salon, et sur demande.

Côté partenariat, EKLOR a fait le choix de faire confiance à la société DUALSUN, fort de par son expérience en solaire thermique et photovoltaïque. EKLOR a développé une gamme hybride spécifique complète. Une présentation du panneau hybride aura lieu le vendredi 15 février à 11 heures sur le stand

Pour cette occasion, il sera possible de découvrir son nouveau catalogue solaire thermique avec également plusieurs nouveautés, containers pré équipés, systèmes de fixations toiture terrasse, solutions appoint gaz

Nantie de cette nouvelle gamme de produits et de son expertise, EKLOR pourra répondre à un panel encore plus élargi de projets. Et les nouveautés ne s’arrêteront pas là avec d’autres projetées sur cette année 2019 :

En solaire thermique, un nouveau capteur plan made in France et un ballon de stockage plastique associés à un nouveau système Solaire Combiné innovant

En solaire photovoltaïque, l’arrivée de nouveaux partenaires, modules photovoltaïques TRINA SOLAR, Onduleurs Solar Edge et KACO

Pour EKLOR, 2018 a été marquée par plusieurs évènements. La mise en service de la centrale solaire thermique couplée au réseau de chaleur de la ville de Chateaubriant pour lequel EKLOR a fourni l’ensemble du matériel à son partenaire la société PASQUIET EQUIPEMENTS basé aux herbiers (capteur GIGA 5+ de marque KBB). Sans oublier la mise en service d’un site autonome de secours sur ile de Saint Barthélémy avec 80 kWh de stockage lithium ou encore les nouvelles implantations des premiers systèmes en autoconsommation avec stockage de marque QCELL.

En fin en 2019, EKLOR continuera d’accompagner son développement avec l’arrivée de nouveaux collaborateurs (après avoir renforcé son équipe de 2 personnes sur 2018)

Plus d’infos…