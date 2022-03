Une premiÃ¨re en Nouvelle-Aquitaine : lancement du projet photovoltaÃ¯que 100% citoyen Candate Energie Ã  Saint-Paul-lÃ¨s-Dax

La Mairie de Saint-Paul-lès-Dax, la coopérative d’énergie Enercoop Nouvelle-Aquitaine et l’outil de financement EnRciT s’associent pour développer la première centrale photovoltaïque de grande envergure 100 % citoyenne de Nouvelle-Aquitaine ! À cette occasion, une réunion de lancement de la société Candate Energie a eu lieu ce mardi 15 mars à Saint-Paul-lès-Dax en présence d’une quarantaine de citoyens, élus locaux et partenaires. Plus de détails sur cette union d’une collectivité locale et d’acteurs de l’économie sociale et solidaire !

Afin de produire sur son territoire une énergie renouvelable impliquant les habitants et dont les retombées économiques se feront au bénéfice de la commune, la Mairie de Saint-Paul-lès-Dax a missionné un groupe de travail composé de citoyens et citoyennes issus de l’association « Transition énergétique Saint-Paul », pour porter des projets de production d’énergie renouvelable et d’économies d’énergie. En synergie avec les élus et employés de la Mairie, ce groupe porte le premier projet d’énergie photovoltaïque 100 % public et citoyen de la région Nouvelle-Aquitaine par sa taille.

Développement d’un parc solaire au sol

Pour ce faire, la Mairie a lancé le 15 mars dernier la société de projet Candate Énergie en partenariat avec deux acteurs du monde de l’énergie citoyenne issus de l’économie sociale et solidaire : la coopérative régionale de fourniture et de production d’électricité renouvelable Enercoop Nouvelle-Aquitaine et l’outil de financement éthique dédié aux énergies renouvelables citoyennes EnRciT, géré par le mouvement national Énergie Partagée. Chaque entité possède près de 1/3 du capital social de cette société multi-acteurs, dont l’objet principal porte sur le développement d’un parc solaire au sol auquel les citoyens seront associés à la fois sur le plan financier, notamment grâce à la partie de capital investie par la coopérative d’intérêt collectif Enercoop Nouvelle-Aquitaine et ses 3000 sociétaires (dont 95 % sont des particuliers), mais aussi dans la gouvernance, avec la participation d’un groupe de travail composé d’une dizaine de citoyens membres de l’association locale « Transition Énergétique Saint-Paul ». Ainsi, la commune ambitionne de réaliser un projet photovoltaïque dont le capital, le financement et les décisions seront majoritairement détenus par les citoyens et acteurs locaux : une première en Nouvelle-Aquitaine pour une centrale photovoltaïque d’une telle ampleur !

Produire l’équivalent de la consommation d’environ 2000 foyers à Saint-Paul-lès-Dax

Le lancement de Candate Energie s’est tenu ce mardi 15 mars, une quarantaine de personnes se sont réunies dans la salle Félix Arnaudin pour découvrir la future centrale photovoltaïque et célébrer la création de cette société de projet : « Aujourd’hui est le point de départ de ce projet photovoltaïque. Face à l’urgence climatique, la transition énergétique doit être forte et immédiate (…), ce n’est pas parce qu’on affiche une ambition que le chemin est simple : on innove, on prend des risques et on avance dans une logique de petits pas, pour donner envie à d’autres de vouloir s’impliquer demain.», Julien Bazus, Maire de Saint-Paul-lès-Dax La transition énergétique est un axe fort et prioritaire des élus de la commune de Saint-Paullès-Dax, avec notamment l’ambition de devenir une ville à énergie positive à l’horizon 2030. Grâce à la société Candate Energie, Saint-Paul-lès-Dax et ses partenaires envisagent la mise en service courant 2024 d’un champ photovoltaïque situé route d’Herm sur le site d’une ancienne déchetterie. Cette installation occupera 5 hectares de terrain et la puissance générée sera d’environ 5 MWc, lui permettant de produire l’équivalent de la consommation électrique annuelle (hors chauffage) d’environ 2000 foyers, ou encore celle de tous les services municipaux, y compris l’éclairage public. La coopérative Enercoop Nouvelle-Aquitaine, qui accompagne le développement de projets d’énergie renouvelable en région, coordonne le développement technique de la future centrale de Candate.

Un projet inscrit dans la dynamique régionale des énergies citoyennes

Avec ce projet d’énergie renouvelable à la fois responsable sur le plan environnemental, économique et social, les fondateurs de la société Candate Energie s’engagent à suivre les ambitions et objectifs fixés à l’échelle de la feuille de route de la transition écologique et énergétique régionale Néo terra : l’engagement citoyen et la co-construction entre acteurs du territoire et habitants, en invitant des acteurs publics, coopératifs et issus de la société civile à participer collectivement à l’essor d’un projet d’énergie renouvelable local, ainsi que la construction d’un nouveau mix énergétique, en déployant une technologie simple, mature et rentable comme l’énergie photovoltaïque pour développer et diversifier la production d’énergie renouvelable sur le territoire. La société Candate Energie rejoindra la trentaine de projets citoyens d’énergie renouvelable membre du réseau régional CIRENA (Citoyens en Réseau pour des Energies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine), fondé par Enercoop Nouvelle-Aquitaine en 2017 et soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine. « Candate Energie est un projet aypique. Ici, le Maire ne gère pas tout. Nous avons des citoyens qui co-président, avec des élus, des groupes de travail. Qui veut bosser, vient bosser, selon son temps et son énergie disponibles. La Mairie bénéficie ainsi de nouvelles compétences, celles des citoyennes et citoyens. C’est bien l’affaire de chacun d’amorcer notre transition énergétique. Ce projet devient aujourd’hui une réalité, souhaitons-nous une belle aventure commune » confie Julien Bazus, Maire de Saint-Paul-lès-Dax.