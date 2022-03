Selon le CLER, le plan de résilience signe l’échec du quinquennat Macron sur la transition énergétique

Alors que la France accumule les retards sur ses engagements en matière de transition énergétique, les annonces présentées hier par le Premier Ministre Jean Castex, demeurent largement insuffisantes pour le CLER-Réseau pour la transition énergétique. Si l’association salue les quelques annonces symboliques proposées, elle déplore l’absence de mesures structurantes et durables pour répondre à l’urgence sociale, économique et climatique. Notamment :

● la mise en place d’un véritable bouclier énergie pour tous (aides d’urgence ciblées, hausse du chèque énergie et plan massif de rénovation complète et performante des logements),

● une politique d’incitation forte et d’organisation de la baisse des consommations – seule solution pour réduire significativement les importations d’énergie fossiles et les factures à court terme,

● la mobilisation des acteurs territoriaux pour accélérer la transition écologique dans les transports et le bâtiment,

● le développement accéléré des énergies renouvelables (électricité, chaleur et gaz) pour construire notre autonomie énergétique freinée par le Gouvernement depuis 5 ans.

Pour Jean-Baptiste Lebrun, directeur du CLER-Réseau pour la transition énergétique : “ La gravité de la guerre en Ukraine et des conséquences de la hausse des prix de l’énergie sur nos sociétés appelle une réaction politique d’ampleur rapide. Malheureusement, les réponses du Gouvernement sont insuffisantes et mal ciblées. Les mesures sur l’énergie annoncées dans le plan de résilience ne permettront pas de réduire les consommations et les factures, et d’enclencher les évolutions structurantes nécessaires.“