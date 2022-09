Une page se tourne pour Urbasolar

Nous vous annoncions hier le changement de direction au sein du groupe UrbaSolar avec le départ de ses deux fondateurs Arnaud Mine et Stéphanie Andrieu. Ces derniers, après avoir patiemment construit depuis 2006 un groupe leader français de la filière photovoltaïque, ont impulsé depuis trois ans sa transformation en un leader européen. Retour sur une histoire, des succès et une culture d’entreprise !

Près de 16 ans après sa création par Stéphanie Andrieu et Arnaud Mine, le groupe Urbasolar s’est imposé comme un acteur majeur de la filière photovoltaïque française. Présent en France, en Europe -avec notamment les récentes ouvertures de filiales en Espagne, Italie, Pologne et Allemagne, présent en Afrique, dans les Caraïbes, à la Réunion ou encore en Nouvelle Calédonie, le groupe délivre son expertise dans un périmètre géographique sans cesse croissant.

Engagé dans la lutte contre le changement climatique et dans la transition énergétique

Avec un parc de plus d’1 GW et 650 centrales en exploitation, centrales construites pour tous types d’applications (Bâtiments, Serres, Ombrières, Centrales au Sol ou Centrales Flottantes), des projets aussi emblématiques que la centrale de Toulouse-Oncopole ou encore les ombrières de parking de Disneyland Paris, une réussite incomparable aux Appels d‘Offres de la CRE, Urbasolar a développé tout au long de ces 16 années des compétences et savoir-faire uniques et innovants au service de ses clients, partenaires et collectivités locales. Le groupe Urbasolar a toujours été pleinement engagé dans la lutte contre le changement climatique et dans la transition énergétique, Pour ce faire Urbasolar sous l’impulsion de ses dirigeants a cultivé l’innovation, l’expertise technique, l’excellence environnementale et la responsabilité sociétale. Ces piliers imprègnent la conduite de chaque projet et ont toujours permis de fédérer l’ensemble des équipes qui œuvrent chaque jour avec un enthousiasme toujours renouvelé au développement du groupe.

Objectif 10 GW en 2030

Stéphanie Andrieu et Arnaud Mine, ont souhaité mettre en œuvre une stratégie de développement encore plus ambitieuse pour faire du groupe Urbasolar un leader européen, acteur significatif de la filière électrique offrant une technologie photovoltaïque compétitive. C’est cette volonté qui est à l’origine du rapprochement avec le groupe AXPO, premier électricien suisse, présent dans 25 pays européens et déjà actif dans l’hydraulique et l’éolien. Axpo est ainsi devenu l’actionnaire unique du groupe Urbasolar avec un objectif de développement de 10 GW de centrales photovoltaïques en Europe à horizon 2030.

Une nouvelle équipe de management devra écrire la suite de l’aventure

304 M€ de chiffre d’affaires* (clôture au 30/04/22), 450 collaborateurs et plus de 6 GW de nouveaux projets en cours de développement, témoignent de ce dynamisme, de cette volonté constante de se dépasser pour œuvrer à la décarbonation de notre économie et offrir aux générations futures un monde plus vert. Arnaud Mine et Stéphanie Andrieu ont accepté d’assurer la transition du groupe dans cette nouvelle étape, avec le succès que l’on connait, mais avec le souhait de ne pas dépasser l’échéance de décembre 2022. Ils ont ainsi très largement contribué à la mise en place d’une nouvelle équipe de management qui devra écrire la suite de l’aventure. Ainsi, après un long processus de sélection, Antoine Millioud a été nommé CEO d’Urbasolar à compter du 1er Octobre 2022. Il sera assisté d’un comité exécutif composé de Gilles Amendola – Directeur Général Adjoint, de Paul Keurinck – Directeur Général Adjoint, de Christophe Alcina – Secrétaire Général et de Gilles Attolini – Directeur Financier.

Aux épigones de porter les valeurs de l’entreprises

Au-delà d’une aventure entrepreneuriale et d’un succès économique et financier reconnu, Stéphanie Andrieu et Arnaud Mine ont toujours voulu porter des valeurs qui sont celles du développement durable, et au-delà faire de l’entreprise Urbasolar une expérience particulière cultivant l’enthousiasme, la solidarité et le bien vivre des équipes. Travailler chez Urbasolar a toujours eu un goût très particulier pour tous. La nouvelle équipe de management s’attachera à écrire une nouvelle page conjuguant croissance et performance tout en conservant la culture Urbasolar, volonté des fondateurs qui a fait la force de l’entreprise depuis sa création.