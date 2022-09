En direct de Matignon : la hausse des prix de l’Ã©lectricitÃ© et du gaz limitÃ©e Ã  15% en 2023

La Première ministre Élisabeth Borne a tenu une conférence de presse, mercredi 14 septembre, sur la situation énergétique. Retour sur les principales annonces.

La Première ministre Élisabeth Borne, entourée des ministres de l’Économie des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, et de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a tenu, mercredi 14 septembre, une conférence de presse sur la situation énergétique.

Une hausse de 25euros (gaz) par mois et 20 euros (électricité) par mois

Élisabeth Borne a annoncé la prolongation en 2023 du bouclier tarifaire qui comprendra une hausse limitée des tarifs du gaz et de l’électricité de 15% pour les ménages, les petites entreprises et les petites commune. Ces augmentations, a ajouté la Première ministre, vont conduire à :

une hausse moyenne des factures de l’ordre de 25 euros par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz, au lieu d’environ 200 euros par mois sans bouclier tarifaire ;

une augmentation moyenne de l’ordre de 20 euros par mois pour les ménages qui se chauffent à l’électricité, au lieu de 180 euros par mois, sans bouclier tarifaire.

Chèques énergie exceptionnels

Pour aider les plus modestes, un accompagnement spécifique sera mis en place, avec des chèques énergie exceptionnels de 100 ou 200 euros qui seront versés d’ici la fin de l’année à destination de 12 millions de foyers. Agnès Pannier-Runnacher a donné des précisions sur le plan de sobriété énergétique français, qui vise à réduire de 10% notre consommation énergétique.

Sobriété énergétique : un plan pour réduire notre consommation

« Début octobre, nous ferons le point avec les [neuf] groupes de travail » qui réfléchissent à ce plan de sobriété. Le détail du plan sera alors dévoilé et des engagements seront signés par les acteurs de chaque secteur. Le gouvernement va par ailleurs lancer une campagne de sensibilisation à la sobriété énergétique, « Chaque geste compte », le 10 octobre prochain.