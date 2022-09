Rapport europÃ©en de lâ€™IEA : en ville, le solaire doit prendre ses quartiers

Le rapport consacré à l’intégration du solaire dans le milieu urbain a été réalisé grâce à une collaboration internationale dans le cadre de l’International Energy Agency (IEA) Solar Heating and Cooling (SHC) Program – Tâche 63. Objectif : la planification des quartiers solaires pour prévenir les conflits et créer des synergies !

L’objectif principal de ce rapport était de rassembler toutes les solutions disponibles pour l’utilisation des surfaces urbaines pour créer des quartiers solaires, et de mettre en lumière le rôle majeur que ceux-ci pourraient jouer dans l’amélioration de la résilience climatique et de la durabilité dans les zones urbaines. Sur la base d’un examen approfondi de la littérature et de la discussion au sein de l’AIE SHC Task 63, les utilisations appropriées de la surface ont été classées en huit grands groupes (systèmes énergétiques, systèmes d’énergie solaire passifs, solutions vertes, solutions pour l’eau, agriculture urbaine,

matériaux biosourcés et solutions innovantes, solutions intelligentes et usages/matériaux traditionnels). De plus, les solutions les plus pertinentes pour chaque cluster ont été analysées. L’adéquation des surfaces urbaines à intégrer ces solutions a été discutée, ainsi que leur contribution à la résilience climatique et les objectifs de durabilité. Les résultats ont été schématisés dans des tableaux dans le but de fournir un aperçu facilement compréhensible par les parties prenantes impliquées dans les décisions de planification, telles que les architectes, les bureaux d’études et les techniciens des municipalités.

Planification et conception des usages de surface dans les quartiers solaires

Les informations présentées dans ce rapport visent à soutenir la sélection des utilisations de la surface urbaine dans tous les phases de conception des quartiers solaires. Les critères à prendre en compte lors du choix doivent inclure :

• les avantages apportés par chaque solution ou l’ensemble de solutions et les contributions aux spécificités du site

• les surfaces disponibles sur le territoire.

Les discussions entre les experts de la tâche ont souligné la nécessité de mesures quantitatives et qualitatives spécifiques. La prochaine étape abordera le développement d’un flux de travail incorporant des étapes séquentielles pour relever les défis multidisciplinaires posés par l’identification des usages de surface.

www.iea-shc.org/Data/Sites/1/publications/IEA-SHC-Task63-DB1.pdf