Une nouvelle centrale photovoltaÃ¯que pour VSB Ã©nergies nouvelles

VSB énergies nouvelles, développeur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables, vient de signer le contrat de concession du centre technique de Grézan avec la municipalité de Nîmes. Cette nouvelle centrale produira plus de 2000 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de près de 800 foyers. Sa mise en service est prévue pour Mars 2024.

Ancienne biscuiterie devenue centre technique municipal, le site de Grézan a été identifié par la ville de Nîmes comme bâtiment susceptible d’être équipé de panneaux photovoltaïques afin de contribuer à sa transition énergétique.

Quand le foncier municipal se met au service de la transition énergétique

A l’issue d’un appel d’offre, VSB énergies nouvelles a été retenu afin de développer, financer, construire la centrale puis en assurer l’exploitation et la maintenance. Le projet porte sur 6 600 m² de panneaux photovoltaïques en toiture et 1 268 m² en ombrières parking. Il prévoit au niveau du parking l’installation de 10 bornes de recharge de véhicules électriques, réservées aux véhicules municipaux du site. Cette centrale produira plus de 2000 MWh (mégawatheures) par an qui seront réinjectés dans le réseau, soit l’équivalent de la consommation annuelle de près de 800 foyers. VSB énergies nouvelles lance dès à présent les études, notamment le diagnostic structure et l’étude de conception optimisée de la centrale. D‘ici mai 2023, la convention signée prévoie l’obtention des autorisations administratives (Permis de construire pour les ombrières et Déclaration Préalable pour la toiture), du tarif d’achat de la CRE et de la convention de raccordement.

Un second projet photovoltaïque sur Nîmes pour VSB

Après la centrale de la Chambre d’Agriculture du Gard, VSB énergies nouvelles porte ce nouveau projet de centrale solaire en toiture sur la commune de Nîmes. Cette opération est une illustration des choix stratégiques opérés par VSB pour renforcer ses positions dans le développement de projets d’énergie renouvelable à partir de l’énergie photovoltaïque. Pilier de sa stratégie, VSB entend ainsi rapidement intégrer le top 5 des producteurs d’énergies renouvelables indépendants français. VSB énergies nouvelles – dont le portefeuille de développement est actuellement de 2 507 MW – ambitionne de disposer de 3,5 GW en développement et de renouveler l’équivalent de 100 MW à horizon 2025. « Le projet de la centrale de Grézan est exemplaire à tous les niveaux », explique François Trabucco Directeur Général de VSB énergies nouvelles. « Il s’ajoute au portefeuille grandissant de projets photovoltaïques en développement mais aussi et surtout nous permet à nous, société nîmoise, de contribuer à l’effort en matière de transition écologique de notre municipalité. Nos cinquante collaborateurs installés en cœur de ville en sont particulièrement fiers et les opérations d’exploitation et de maintenance seront directement assurées depuis l’agence située Quai de la Fontaine, difficile de faire plus local ! » Ce contrat est conclu pour une durée d’exploitation de 20 ans.