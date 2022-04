Avis favorable pour lâ€™ATEC de la Solardoise de VHM Energies, une ardoise solaire made in France

VMH Energies vient d’obtenir l’avis favorable du CSTB pour l’ATEC de sa « Solardoise ». Simple à poser, esthétique, ce nouveau produit PV bénéficie de plus de la prime d’intégration paysagère définie par le décret S21. Véritable tuile solaire intégrée au bâti, la « Solardoise » est fabriquée sur le site de VMH Energies à Chatellerault. Disponible pour la France, elle est distribuée par la société Solarstructure à Saint Lô et bien sûr par VMH Energies. Un produit made in France qui ne manquera de séduire les porteurs de projets en quête de différenciation ! Il est à noter que VMH Energies accueille les installateurs qui le désirent à venir découvrir cette tuile et à se former à sa pose. Fort de ses 15 ans d’expérience dans le monde photovoltaïque, VMH Energies, fabricant français de panneaux solaires et de systèmes d’effacement agile en vue de l’autoconsommation, prouve, s’il en était besoin, qu’il est encore possible de proposer des produits PV estampillés bleu, blanc, rouge. Dans l’innovation et l’originalité !