Reportage/Hydro-Solar : le solaire Ã  lâ€™accent monÃ©gasque

Créée il y a un peu plus d’un an, la société Hydro-Solar est spécialisée dans l’étude de projet et de la distribution photovoltaïque B to B auprès de professionnels en Europe et plus particulièrement à Monaco, où elle a son siège, et en France. Pour performer, elle s’appuie sur le réseau de sa grande sœur HAC H2C, experte, quant à elle, depuis 22 ans dans la distribution de matériel de chauffage et climatisation. Rien d’autre que le premier revendeur européen Hitachi avec 8% de parts de marché sur le continent ! De quoi ouvrir grandes les portes des installateurs spécialisés à Hydro-Solar.

Hydro-Solar a vu le jour en février 2020. La société spécialisée sur le marché B to B des équipements solaires, tendance résidentiel et petit tertiaire, est donc toute jeune, à peine plus de deux ans, mais elle dispose déjà d’une équipe solide et expérimentée. . Elle compte ainsi une quinzaine de salariés dont un ingénieur technique et cinq technico-commerciaux rompus aux arcanes de la vente des systèmes photovoltaïques.Très à l’écoute, ils trouvent les bonnes solutions énergétiques via des outils d’aide à la vente pour une approche très professionnelle et respectueuse avec support technique intégré ! La cible d’Hydro-Solar : les installateurs bien sûr mais pas que. Elle apporte également son expertise auprès des promoteurs, constructeurs, architectes, bureaux d’études, collectivités…

Une force logistique incomparable

Cette réussite explosive est tout sauf le fruit du hasard. Il faut dire qu’Hydro-Solar s’inscrit dans une histoire familiale sur fond de formidable réussite entrepreneuriale. Christelle Trecco-Salussolia, directrice générale de la société HAC-H2C, œuvrent avec son mari, Gêrome Salussolia, Président délégué d’Hydro-Solar, a faire perdurer l’épopée familiale dédiée à l’énergie.

En 1999, la société HAC H2C est créée par son père, Christian Salussolia,. En un peu plus de vingt ans, l’entreprise devient une référence nationale de la vente de Pompe à chaleur (PAC) destinée aux professionnels sur les marchés des Hauts-de -France, d’Ile-de-France, de Centre-Val de Loire et de la région PACA. HAC H2C qui affiche un CA de 105 millions d’euros est devenu le premier revendeur Hitachi en Europe avec une force de frappe commerciale de 25 spécialistes aguerris qui ont aussi pour mission ces derniers mois d’orienter les partenaires vers les métiers du PV. HAC H2C, plus de 90 salariés, a ainsi tissé un réseau national de douze agences sur ses territoires de prédilection avec une capacité de stockage de 17 000 m².

Dernière née de ce potentiel logistique, une plateforme robotisée de 5800 m² vient de sortir de terre à Fréjus. « Cette centrale logistique représente un investissement de 8 millions d’€ financés sur nos fonds propres. Un bel ensemble avec une portée de 44 mètres sans poteau au milieu. Un nouvel outil qui va nous faire passer un cap et absorber les flux des deux entreprises en totale synergie. Vous savez, transporter et stocker des panneaux solaires à la fois lourds et fragiles demande un réel savoir-faire » précise Christelle Salussolia.

Centre de formation, une nouvelle corde à son arc

Dans cette mouvance, HAC se dote d’une nouvelle force de frappe : un centre de formation labellisé QualioPi en avril 2022, pour ses quatre actions de formation en faveur de Quali PV 0 – 36KWc, Quali PV 0 – 250KWc (Haute-Puissance), IRVE P1-Q1 et P2-Q2. Cette nouvelle casquette permettra, sans nul doute, à la société de promouvoir l’excellence technique de ses savoir-faire auprès d’un nouveau public.

S’appuyer sur des leaders forts du marché, des marques Premium

La philosophie des deux entreprises est de s’appuyer sur des leaders industriels des marchés de la climatisation réversible et du solaire, des marques Premium connues et reconnues. « Nous avons la vocation d’être des porte-drapeaux de ce type de marque, la qualité et la durabilité avant tout, couplés à un SAV performant. Cette stratégie a conduit Hydro-Solar à travailler avec des fabricants tels Huawei, Solar Edge, Enphase, Recom-Sillia, AEG ou Q-Cells qui proposent de solides garanties. Pour les systèmes de surimposition, nous avons opté pour K2 et Renusol, des valeurs sûres. En ces temps de pénurie, il est aussi pertinent de concentrer nos achats et notre puissance d’achat sur un nombre réduit d’acteurs de qualité. Question de priorité » poursuit Christelle Trecco-Salussolia. Hydro-Solar a développé une politique de kitting sur mesure avec des offres de 3, 6 et 9 kWc. « Nous aimerions une vraie marque française. Nous avions l’industriel Tournaire à l’époque dans la région mais le moratoire a eu raison de l’entreprise » déplore Gêrome Sallusolia qui évoque volontiers la volatilité de ce marché photovoltaïque moins structuré que celui de la PAC. « Je n’aime pas les marchés cycliques basés sur des aides. Nous nous cherchons avant tout à gérer notre croissance. Reste qu’avec l’autoconsommation, ce marché PV est en train de trouver sa stabilité et son rythme de croisière. L’énergie solaire est devenue compétitive » tempère Christelle Trecco-Salussolia. Lors de ses onze premiers mois d’activité, elle a réalisé 15,8 millions d’euros de chiffre d’affaires. Et l’objectif pour la deuxième année d’exploitation a été fixé à près de 20 millions d’euros pour transformer l’essai. Pour une croissance dynamique mais sous contrôle…