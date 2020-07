Une nouvelle centrale photovoltaÃ¯que BARJANE illuminera l’ÃŽle-de-France

Début juin, les projets lauréats de l’appel d’offres lancé par la Commission de Régulation de l’Énergie pour des installations solaires de grande puissance ont été annoncés. Parmi eux, le projet BARJANE portant sur la réalisation et l’exploitation d’une centrale solaire en toiture de son nouveau bâtiment logistique situé sur la commune de Louvres (95) a été retenu ! Une belle réalisation en perspective, qui confirme une nouvelle fois que les projets photovoltaïques en région parisienne sont possibles.

D’une puissance de 3,5 MWc, cette centrale répond aux objectifs de l’appel d’offres lancé par la Commission de Régulation de l’Énergie : encourager la compétitivité-coût des projets, valoriser l’innovation et favoriser les projets vertueux en termes de bonne utilisation des sols. La future centrale photovoltaïque permettra une production annuelle estimée à 3 080 914 kWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 1 224 habitants. BARJANE s’oriente une nouvelle fois vers des panneaux photovoltaïques dotés d’une technologie innovante. Avec cette centrale, le Groupe comptera un total de 17 centrales solaires en France, dont 2 en Région Île-de-France, et confirme sa percée opérée dans le secteur : BARJANE est l’un des développeurs français leader des centrales photovoltaïques en toiture d’immeubles logistiques.

Vers un développement économique durable du territoire du Grand Paris

Au sein du Parc d’activités de la Butte aux Bergers (commune de Louvres, 95), cette centrale photovoltaïque sera implantée en toiture du bâtiment de 37 500 m² développé par BARJANE et dont la livraison est prévue très prochainement. Réalisé en étroite collaboration avec Grand Paris Aménagement, la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, son agence de développement économique, Roissy Dev, et la Mairie de Louvres, ce bâtiment dernière génération accueillera les activités logistiques à forte valeur ajoutée des sociétés ba&sh et SeD Logistique et viendra ainsi participer au dynamisme économique du territoire.

« Nous croyons à l’énergie solaire»

La future centrale photovoltaïque s’inscrira dans la stratégie de développement durable développée par BARJANE et ses partenaires pour le bâtiment de 37 500 m². Ce dernier, qui a pour objectif d’être doublement certifié ISO 14001 et HQE Excellent, démontrera un fort engagement en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises par la mise en place d’actions et d’installations autour d’un chantier à faible impact environnemental, du développement de la biodiversité, de la gestion alternative des eaux pluviales, etc. « Cette activité [producteur d'énergie photovoltaïque] nous tient à cœur et s’intègre parfaitement à la stratégie de développement durable de nos bâtiments. Nous travaillons à développer des actifs de qualité à haute performance énergétique, et nous visons des bâtiments à énergie positive en intégrant des centrales solaires, source d’énergie à laquelle nous croyons. Nous sommes ravis de pouvoir mettre nos compétences au service de ce nouveau projet et remercions Grand Paris Aménagement, la Communauté d’Agglomération Roissy de France, Roissy Dev et la Mairie de Louvres pour leur confiance. Nous sommes plus que jamais motivés à aller encore plus loin, et développer de nouveaux actifs de qualité. » Julie BARLATIER-PRIEURET, co-fondatrice et directrice générale de BARJANE.