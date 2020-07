La RÃ©gion Occitanie, Adâ€™Occ, lâ€™ADEME et EDF lancent Flexitanie, le premier projet V2G (Vehicle-to-Grid) en Occitanie

La Région Occitanie, Ad’Occ, l’ADEME et le groupe EDF s’engagent pour la promotion du véhicule électrique au bénéfice des acteurs du territoire en partenariat avec DERBI, Leader Occitanie, AVERE ainsi que la CleanTech Vallée, et lancent Flexitanie, dans le cadre du dispositif régional « Contrat d’Innovation », un projet innovant et d’une ampleur inédite en France reposant sur la technologie Vehicle-to-Grid.

Le « Vehicle-to-Grid » (V2G) constitue le volet le plus innovant du « smart charging ». Cette nouvelle technologie permet à DREEV, une co-entreprise créée par EDF et NUVVE, start-up californienne, d’utiliser les batteries des voitures électriques en stationnement comme solution de stockage d’énergie pour alimenter un véhicule ou un bâtiment. Avec des premiers déploiements de bornes bi-directionnelles prévus pour l’automne, les partenaires se donnent pour ambition de faire de la région Occitanie un terrain pionnier pour déployer à grande échelle cette technologie en France.

Le V2G, des véhicules au service du développement des énergies renouvelables

Le « smart charging » désigne les technologies visant à optimiser la charge ou la décharge d’un véhicule électrique de façon efficace et économique. Le pilotage de la charge des véhicules électriques se fait majoritairement en contrôlant le moment et la vitesse de la charge, depuis le réseau électrique vers le véhicule. Grâce aux technologies V2G, l’énergie accumulée dans les batteries des véhicules électriques peut aussi servir à ré-alimenter un bâtiment, un quartier ou le système électrique quand ces derniers en ont besoin. Le véhicule électrique devient alors une solution permettant de faciliter l’utilisation des énergies intermittentes d’origine renouvelables, car le kWh ainsi produit et non « consommé » de manière immédiate, peut être stocké dans les batteries des véhicules et consommé ultérieurement. Ces technologies s’inscrivent dans l’ambition du Groupe EDF, exprimé par le Plan Mobilité Electrique, d’être le leader énergétique de la mobilité électrique d’ici 2022 en France, au Royaume-Uni, en Belgique et en Italie, La batterie embarquée du véhicule électrique permet de stocker de l’énergie, dans la mesure où ce véhicule passe la majorité de son temps en stationnement. Le réseau peut puiser dans la batterie l’électricité nécessaire pour répondre aux fortes demandes (lors de la pointe de consommation du début de soirée par exemple) ou pour pallier un manque ponctuel de production (lorsque la météo ne permet pas d’exploiter le potentiel des moyens de production renouvelables par exemple). La technologie V2G permet ainsi d’alimenter le réseau en fonction de ses besoins (modèle bidirectionnel) et lui offre un service de flexibilité, toujours dans le respect des besoins de mobilité du client.

Un déploiement à grande échelle prévu à l’automne 2020 en Occitanie

Afin de positionner la France dans le développement de cette technologie innovante au service de la transition énergétique, EDF, la Région, ADOCC, l’ADEME et ses partenaires ambassadeurs se donnent pour objectif de tester à grande échelle un service de pilotage de bornes de charge bi-directionnelles « V2G » à l’automne 2020 dans le Gard : le projet Flexitanie. Ces bornes intelligentes embarquent la technologie DREEV, co-entreprise entre EDF et la startup californienne NUVVE. Elles permettront d’alimenter une flotte de 100 berlines compactes Nissan LEAF 100% électrique réparties chez une dizaine d’industriels, soit l’équivalent d’une centrale de production de 1 MW. « Le V2G, c’est la mise en place concrète et au cœur des territoires de services de flexibilité de l’énergie, rendue disponible grâce au stockage. Le V2G est un tiercé gagnant : économe pour le client, bas carbone pour la planète et optimal pour le réseau.» précise Sylvain Vidal, Délégué Régional Occitanie. « Avec le lancement de ce projet inédit en France, c’est un tout nouveau modèle qui s’invente et s’expérimente sur le territoire régional. Ce projet V2G est aussi une réponse concrète à notre ambition d’être la première région à énergie positive d’Europe où la mobilité électrique est repensée pour mieux intégrer les énergies renouvelables » s’enthousiasme Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie

« Valoriser l’insertion des énergies renouvelables

« Le projet V2G d’EDF déployé en Occitanie valorise l’intérêt de l’insertion des énergies renouvelables au sein du système énergétique et positionne le véhicule électrique au cœur de la chaîne du stockage d’énergie irrigant les écosystèmes locaux et les réseaux intelligents » poursuit André Joffre, Président du pôle de compétitivité DERBI. « Le V2G permet de renforcer l’attractivité des véhicules électriques et du photovoltaïque pour nos entreprises, les VE devenant des outils de stockage temporaire de l’électricité en plus d’être une solution de mobilité verte. On conjugue donc une réduction des coûts de consommation d’énergie avec une démarche respectueuse de l’environnement » assure Jalil Benabdillah, Président de Leader Occitanie. La technologie V2G repose sur une coopération fine entre différents systèmes, dont bien entendu les véhicules ainsi que les bornes de recharges, qui sont un maillon clé de la solution. Pour compléter son partenariat technologique avec NISSAN, DREEV a trouvé en ABB un partenaire pour la fabrication d’une borne de recharge d’une nouvelle génération. Et Eric Mevellec, DG de DREEV de conclure : « La nouvelle borne d’ABB permet d’accueillir la technologie embarquée de DREEV de manière sécurisée et industrielle, et nous posons ainsi ensemble les standards de cette industrie émergeante » -.