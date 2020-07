La technologie de simulation In Sun We Trust couvre dÃ©sormais l’ensemble de l’Hexagone

In Sun We Trust, tiers de confiance du photovoltaïque à destination des particuliers, confirme que sa technologie unique de simulation du potentiel solaire des toitures françaises, couvre à présent 100 % du territoire de la France métropolitaine. Ainsi, de Calais à Nice en passant par Clermont-Ferrand, tous les Français ont à disposition le premier outil gratuit capable d’estimer avec précision le volume d’énergie que produirait une installation photovoltaïque sur leur toiture et les économies que cela pourrait leur permettre de réaliser sur leur facture d’électricité.

La technologie de simulation d’In Sun We Trust à la précision chirurgicale (5 % de marge d’erreur) est désormais accessible en quelques clics par tous. Il s’agit d’un service que l’entreprise spécialiste du solaire est le seul acteur du secteur à proposer.

Un service gratuit à destination des particuliers

La technologie développée en propre par les équipes d’In Sun We Trust permet de simuler la production photovoltaïque de n’importe quelle toiture avec une marge d’erreur de 5 % seulement. Pour atteindre ce niveau de précision unique, la start-up exploite et développe une technologie issue de Mines Paris Tech qui croise les données Météo France, de la Nasa et de l’IGN (Institut National de l’Information Géographique et Forestière). La simulation prend ainsi en compte tous les éléments potentiels qui diminueraient la production électrique tels que : microclimats, inclinaison, orientation, mais aussi effets d’ombrage provoqués par les bâtiments, le relief, la végétation, etc. La production de la toiture et la consommation du foyer sont ensuite comparées. Pour ce faire, In Sun We Trust analyse précisément les données de consommation d’électricité réelle heure par heure du foyer (électroménager, surface habitable, nombre d’habitants). En renseignant simplement leur adresse, les particuliers souhaitant s’engager dans un projet solaire, peuvent ainsi découvrir le taux d’autoproduction qui sera assuré par celui-ci et les économies qu’ils réaliseront sur leur facture d’électricité. In fine, grâce à sa technologie, In Sun We Trust est aujourd’hui le seul acteur de la filière capable d’apporter gratuitement une transparence totale à un secteur qui en manque parfois.

Une base solide pour rendre le solaire résidentiel plus attractif

Depuis son lancement en 2015, le déploiement national de cette technologie, était l’un des principaux objectifs d’In Sun We Trust. Etendue zone par zone pendant 5 ans, cette technologie unique couvre depuis le 22 juin l’ensemble des toitures hexagonales. Il s’agit là d’une étape stratégique dans le développement de la start-up mais aussi, plus largement, pour le secteur du solaire résidentiel. En effet, avec cet outil tous les Français disposent dorénavant d’un point d’entrée digne de confiance et gratuit indispensable au lancement d’un projet solaire dans les meilleures conditions. « La raison d’être d’In Sun We Trust est de pallier le manque de transparence, qui est un frein au solaire résidentiel pour beaucoup de Français et qui empêche ce secteur de croître aussi vite en France que chez certains de nos voisins européens. Dès le début, notre projet s’est construit autour de cette technologie de simulation que nous avons développée en propre. Arriver aujourd’hui à la rendre accessible à l’ensemble des foyers français est un aboutissement stratégique et constitue une base solide sur laquelle s’appuyer pour créer de nouveaux services et rendre le solaire résidentiel toujours plus attractif. » explique David Callegari, cofondateur et Directeur Général d’In Sun We Trust.