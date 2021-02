Une majoritÃ© des FranÃ§ais pense que le climat doit primer sur la reprise Ã©conomique selon une Ã©tude Kantar

Pour 65% des Français, la lutte contre le changement climatique doit rester une priorité même si cela implique un ralentissement de l’économie, selon une étude TNS Kantar pour Vattenfall publiée en janvier 2021.

Alors que l’année 2020 a été marquée par la crise de la Covid-19 et la récession économique, une récente étude TNS Kantar pour Vattenfall publiée en janvier 2021 vient mettre en lumière que les Français considèrent toujours le changement climatique comme l’un des enjeux les plus importants auxquels l’humanité doit se confronter. Le changement climatique reste le problème le plus important pour 23% des français, juste derrière la pandémie (27%) et près de sept Français sur dix craignent que les progrès en matière de changement climatique soient affectés par la priorité donnée à la relance économique.

L’étude se penche également sur les attentes spécifiques des français pour la lutte contre le changement climatique et 65% d’entre eux pensent qu’elle doit rester une priorité même si cela implique un ralentissement de l’économie. En particulier, une majorité de Français considère que le changement de nos modes de production (26%) et de consommation (24%) sont les moyens les plus efficaces pour réduire les émissions de CO 2 , loin devant les changements de mode de transports (16%) ou l’amélioration de l’efficacité énergétique des logements (14%). Par ailleurs, parmi les solutions pouvant permettre rapidement de réduire drastiquement le CO 2 dans l’économie, la décarbonation de l’industrie et l’amélioration des processus de fabrication sont plébiscités. Enfin, les Français seraient prêts à payer une majoration de prix importante (enthousiastes, ils l’estiment jusqu’à 38% !) pour consommer plus durable, quel que soit leur niveau de revenus.

Pour Vattenfall, il est primordial de bien comprendre comment la question du changement climatique affecte l’opinion publique, afin de mieux se positionner et répondre à ces enjeux. « Les résultats de cette étude confirment les attentes fortes des Français en matière d’actions concrètes en faveur du climat. Chez Vattentall, nous sommes engagés à contribuer activement à une vie sans énergie fossile d’ici une génération et nous incarnons cette ambition dans notre cœur de métier d’énergéticien en Europe par notre investissement en faveur des énergies renouvelables comme le solaire ou l’éolien en mer mais aussi dans nos actions en faveur de la mobilité électrique et de la décarbonation de l’industrie », indique Henri Reboullet, Représentant du groupe Vattenfall en France et PDG de Vattenfall Energies.