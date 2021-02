Avec 30% de croissance de ses ventes, SOLARWATT rayonne sur le marché du photovoltaïque

SOLARWATT a su s’adapter pour maintenir son activité et garantir un accompagnement constant auprès de ses clients face à un contexte inédit, affiche des résultats 2020 en croissance, confirmant ainsi l’augmentation de la part du photovoltaïque dans le développement des énergies renouvelables en France. Comme un remède anti-COVID à la crise économique !

Au niveau du groupe, le chiffre d’affaires SOLARWATT est passé de près de 90 millions d’euros en 2019 à plus de 120 millions d’euros en 2020. En termes de modules solaires, 250 MWc ont été commercialisés en 2020, avec une prévision pour 2021 de dépasser 280 MWc grâce au démarrage d’une nouvelle ligne de production des panneaux bi-verre Vision, sur le site industriel de SOLARWATT à Dresde en Allemagne.

Les ventes de la France sont en hausse de +10% par rapport au budget prévisionnel 2020, soit + 30% par rapport aux résultats 2019. “ Nous constatons un effet cumulé d’un véritable engagement en faveur de la Transition Energétique avec un marché du photovoltaïque beaucoup plus mature. Malgré la crise sanitaire qui a bouleversé l’activité en 2020, le marché de l’énergie solaire a continué de croître l’an passé ; encouragé par les prises de conscience des particuliers comme des professionnels de consacrer leur énergie aux

Renouvelables » confie Ian Bard, Directeur Commercial et Technique, SOLARWATT France ”.

Des installations d’envergure et des partenariats renforcés

Avec près de 8 MWc de modules commercialisés en 2020, plus de 100 systèmes de stockage solaire, et de premières installations mixtes photovoltaïques et bornes de recharge de véhicules électriques pilotées, SOLARWATT compte de

nouveaux partenaires installateurs ayant réalisé des projets significatifs dans les domaines tertiaires, agricoles, viticoles, ou encore dans le secteur résidentiel avec des références telles que :

• Le domaine « Château Poupille » : installation solaire sur un chai du bordelais avec stockage MyReserve installé par INELIA

• Une collaboration avec Ecolocost « Le Domaine d’Adèle » certifié Bepos, Passivhaus et E3C2 (lire le communiqué)

• L’une des plus importantes capacités de stockage solaire en France de 60 kWh réalisée par AGIRENERGY

SOLARWATT a également renforcé ses partenariats avec :

• KEBA, un des leaders mondiaux dans la fabrication de bornes de recharges intelligentes, pour aller plus loin dans l’électromobilité en combinant des systèmes photovoltaïques et bornes de recharges pour véhicules électriques

• Anjou Energies Renouvelables 49 qui se développe sensiblement sur les centrales 100 kWc chez les agriculteurs mais aussi sur le secteur du résidentiel et le stockage solaire.

“ Nous espérons que la dynamique 2020 se poursuivra cette année. Nous avons de beaux projets en cours notamment avec notre réseau de partenaires installateurs et restons très attentifs aux sujets concernant le stockage, l’électro-mobilité ou encore l’autoconsommation. Nous attendons également des précisions sur les évolutions de la réglementation concernant les centrales agricoles qui représentent pour SOLARWATT France une part très importante de son activité » poursuit Ian Bard, Directeur Commercial et Technique, SOLARWATT France.

Encadré

SOLARWATT en quelques chiffres

+10% des ventes en France par rapport au budget prévisionnel 2020

120 millions d’euros CA pour le groupe SOLARWATT en 2020

1 nouvelle ligne de production sur le site industriel du groupe en Allemagne

Un réseau de 50 installateurs partenaires

+ 30% de ventes par rapport aux résultats 2019

x2 sur la capacité de production d’ici 2021

250 MWc panneaux installés en 2020