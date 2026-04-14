Une Â« machine Ã  voyager dans le temps Â» pour prÃ©dire lâ€™avenir des renouvelables dans la lutte contre le rÃ©chauffement climatique

L’Ã©nergie Ã©olienne et solaire a connu une croissance plus rapide que ce que presque quiconque avait prÃ©vu, mais projeter leur expansion future reste Ã©tonnamment difficile. Des chercheurs de l’UniversitÃ© de technologie de Chalmers, en SuÃ¨de, ont dÃ©veloppÃ© ce qu’ils appellent une Â« machine Ã voyager dans le temps Â» computationnelle â€“ un modÃ¨le qui surpasse les mÃ©thodes de projection existantes en utilisant des techniques d’IA pour analyser les schÃ©mas de croissance historiques Ã travers les pays. Leur prÃ©vision centrale montre que l’Ã©olien terrestre devrait fournir environ 25 % de l’Ã©lectricitÃ© mondiale d’ici 2050, et le solaire environ 20 %. Cela correspond Ã l’objectif de contenir Ã lâ€™augmentation des tempÃ©ratures de 2Â°C, mais est infÃ©rieur Ã ce qui est requis pour 1,5Â°C.

PrÃ©dire l’avenir est particuliÃ¨rement difficile pour des technologies comme l’Ã©olien et le solaire, oÃ¹ les baisses rapides des coÃ»ts sont compensÃ©es par des obstacles croissants tels que l’opposition publique, les contraintes d’infrastructures et les changements de politique. Â« Les modÃ¨les existants sont trÃ¨s efficaces pour identifier ce qui doit Ãªtre fait afin d’atteindre les objectifs climatiques, mais ils ne peuvent pas nous dire quels dÃ©veloppements sont les plus probables. C’est le vide que nous voulions combler Â», explique Jessica Jewell, professeure Ã l’UniversitÃ© de technologie Chalmers. Dans plus de 200 pays, les chercheurs ont identifiÃ© un schÃ©ma rÃ©current dans la croissance de l’Ã©nergie Ã©olienne et solaire : de longues pÃ©riodes d’expansion relativement rÃ©guliÃ¨re, ponctuÃ©es de poussÃ©es de croissance soudaines souvent dÃ©clenchÃ©es par des changements de politique. Â« La plupart des modÃ¨les supposent une courbe de croissance en forme de S douce, mais ce n’est pas ainsi que cela se passe rÃ©ellement dans le monde rÃ©el. La croissance se fait souvent par Ã -coups, et si l’on ignore cela, on peut mal Ã©valuer la rapiditÃ© de l’expansion des technologies Â», explique Avi Jakhmola, doctorant Ã l’UniversitÃ© de technologie de Chalmers et premier auteur de l’article publiÃ© dans Nature Energy.

13 000 mondes virtuels pour l’avenir

Ainsi, dans le but d’amÃ©liorer les prÃ©dictions, Avi Jakhmola a crÃ©Ã© un modÃ¨le construit sur 13 000 mondes virtuels. Dans chacun de ces mondes, l’Ã©nergie solaire et Ã©olienne se dÃ©veloppent de maniÃ¨re diffÃ©rente â€“ de l’expansion la plus rapide possible Ã la plus lente â€“ et tout ce qui se trouve entre les deux. Un algorithme d’apprentissage automatique a ensuite Ã©tÃ© entraÃ®nÃ© sur tous ces mondes pour apprendre Ã prÃ©dire les rÃ©sultats mondiaux Ã partir des premiÃ¨res tendances nationales. Â« Lorsque nous appliquons le modÃ¨le Ã des donnÃ©es du monde rÃ©el, il peut nous dire quel est le rÃ©sultat le plus probable pour l’ avenir â€“ compte tenu de ce que nous avons vu jusqu’Ã prÃ©sent et de tous les mondes virtuels qu’il a vus Â», explique Avi Jakhmola. D’ici 2050, le modÃ¨le prÃ©voit que l’Ã©olien terrestre atteindra environ 26 % de l’Ã©lectricitÃ© mondiale (plage centrale : 20-34 %), et le solaire environ 21 % (15-29 %). Cela correspond globalement aux voies compatibles avec 2Â°C mais est en deÃ§Ã de ce qui est nÃ©cessaire pour 1,5Â°C. Les projections mettent Ã©galement en perspective l’engagement de la COP28 de tripler la capacitÃ© des Ã©nergies renouvelables d’ici 2030. L’engagement se situe prÃ¨s du95e percentile, ce qui signifie qu’il nÃ©cessiterait des taux de croissance rarement observÃ©s. Â« L’engagement de tripler les Ã©nergies renouvelables n’est pas impossible, mais il faudrait que tout se passe extrÃªmement bien dans tous les pays Â», confie Jessica Jewell. Les chercheurs ont Ã©galement testÃ© ce qui serait rÃ©ellement nÃ©cessaire pour atteindre l’objectif de 1,5Â°C. Â« Si nous commenÃ§ons maintenant, les taux de croissance requis sont exigeants mais pas sans prÃ©cÃ©dent, comparables Ã ce que l’UE vise pour l’Ã©olien avec REPowerEU et Ã ce que l’Inde prÃ©voit pour l’Ã©nergie solaire Â», prÃ©cise Avi Jakhmola. Â« Mais si nous retardons jusqu’en 2030, l’accÃ©lÃ©ration nÃ©cessaire devient beaucoup plus abrupte. La fenÃªtre pour monter en puissance se referme rapidement. Â»

Revenir dans le temps pour garantir la fiabilitÃ© du modÃ¨le

Les chercheurs ont Ã©galement utilisÃ© le modÃ¨le pour tester la fiabilitÃ© de ses projections â€“ en remontant dans le temps. Â« Nous voulions savoir si nos projections tiendront dans dix ou vingt ans. Lorsque nous avons fourni au modÃ¨le uniquement des donnÃ©es de 2015, nous avons constatÃ© qu’il prÃ©disait correctement ce qui s’est passÃ© depuis. C’est ce que nous entendons par Â« machine Ã voyager dans le temps numÃ©rique Â» et cela nous donne une rÃ©elle confiance dans les projections Ã venir Â», explique Avi Jakhmola. L’Ã©tude pointe vers une ambition plus large de dÃ©velopper des mÃ©thodes scientifiquement rigoureuses pour projeter les trajectoires de croissance les plus probables pour d’autres technologies bas carbone, pas seulement pour l’Ã©olien et le solaire. Jessica Jewell conclut : Â« C’est depuis longtemps une blague de voir Ã quel point les prÃ©visions technologiques sont mauvaises. Mais si vous Ãªtes un dÃ©cideur qui cherche Ã dÃ©terminer Ã quel point pousser pour le changement, il vous faut une base rÃ©aliste. Notre Ã©tude est la premiÃ¨re Ã©tape vers le dÃ©veloppement d’une vision aussi rÃ©aliste de l’avenir. Â»