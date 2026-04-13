Conflit au Moyen-Orient : quelles leçons tirer pour la souveraineté énergétique de la France ? Décryptage Enercoop !

Le contexte géopolitique actuel amplifie le risque d’une crise de l’énergie qui commencerait à se faire sentir dès l’automne et marquerait durement le marché de l’énergie en 2027. Pour oLivier Soufflot, DG d’Enercoop, seules les énergies renouvelables peuvent être déployées rapidement pour permettre cette électrification, en écartant les enjeux d’approvisionnement en combustible. Analyse !

Alors que le prix de l’électricité était en forte baisse ces derniers mois, le conflit qui touche le Moyen-Orient depuis un mois vient de remettre une étincelle à un brasier particulièrement inflammable, en impactant fortement les prix du gaz et du pétrole et donc, avec des conséquences immédiates mais aussi à terme sur le prix de l’électricité. Alors que la France annonce depuis des années investir largement pour être indépendante énergétiquement, la voilà de nouveau sujette aux aléas d’un marché soumis à des événements extra-territoriaux et, donc toujours pas, souveraine énergétiquement. En 2022, déjà, la France faisait l’amère expérience de ce système perméable aux conflits internationaux opposant régulièrement des pays fournisseurs d’énergies fossiles. Quelles leçons tirer pour ne pas se retrouver dans la même situation l’hiver prochain ? Pour Olivier Soufflot, Directeur Général Délégué d’Enercoop : “Il n’y a qu’une politique de transition énergétique complète, incluant sobriété, lutte contre la précarité énergétique et électrification, pour faire de la France un pays souverain énergétiquement et sincèrement soucieux de ne pas dépasser les limites planétaires.

Le rappel à la réalité est brutal

L’année 2026 commence par un conflit en Iran qui rappelle notre relation toxique aux hydrocarbures. Lors de la crise en 2022, les grands énergéticiens s’étaient opportunément rappelés de l’importance de la sobriété énergétique. Mais elle a complètement disparu des discours dominants en 2025, remplacée par un appel à la gabegie électrique portée par l’essor des data centers et de l’intelligence artificielle. Le rappel à la réalité est brutal et nous ramène au besoin d’une vision de moyen-terme à savoir une politique de sobriété énergétique rigoureuse pour diminuer notre besoin en énergies fossiles ainsi qu’(une mutation de la consommation en énergie qui doit être couvert par des moyens de production d’électricité (soit un transfert du thermique vers l’électricité). « Seules les énergies renouvelables peuvent être déployées rapidement pour permettre cette électrification, en écartant les enjeux d’approvisionnement en combustible. Elles profitent d’un coût de production compétitif qui devrait moins peser sur les finances publiques. Cela permettra également de décarboner le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre et d’allier souveraineté énergétique et lutte contre le dérèglement climatique” conclut Olivier Soufflot.