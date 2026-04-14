Boralex crÃ©e en France un fonds de dotation au service des territoires

Boralex annonce la crÃ©ation en France de son fonds de dotation, une structure juridique dÃ©diÃ©e venant renforcer son engagement sociÃ©tal et territorial. Ã€ travers cette initiative, Boralex affirme sa volontÃ© de mettre son Ã©nergie lÃ oÃ¹ elle compteâ€¯: au service des territoires qui accueillent ses sites de production dâ€™Ã©nergie.

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Dans un contexte de transformation du secteur Ã©nergÃ©tique et de volatilitÃ© des marchÃ©s, la dÃ©marche de crÃ©er un fonds de dotation traduit lâ€™ambition de Boralex de se projeter sur le long terme, en soutenant des actions dâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral porteuses de valeur durable. Le fonds de dotation sâ€™articule autour de quatre grands axesÂ : la transition Ã©nergÃ©tique, la prÃ©servation de la biodiversitÃ©, la sauvegarde, la restauration et la valorisation du patrimoine et les enjeux liÃ©s Ã la ruralitÃ©.

Un levier dâ€™ancrage territorial et de dialogue avec les parties prenantes

La crÃ©ation du fonds de dotation marque une Ã©volution dans la maniÃ¨re dont Boralex dÃ©ploie son engagement territorial. Jusquâ€™Ã prÃ©sent, lâ€™entreprise sâ€™appuyait principalement sur des actions de mÃ©cÃ©nat et parrainage, qui resteront pleinement mobilisÃ©es pour accompagner des initiatives ponctuelles et ciblÃ©es. Le fonds de dotation vient complÃ©ter ces dispositifs en offrant un cadre structurÃ© pour des engagements de long terme et des projets Ã plus fort impact collectif.

Il permet aux partenaires financiers, commerciaux et territoriaux de Boralex de contribuer concrÃ¨tement Ã des initiatives dâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral, en cohÃ©rence avec leur politique de responsabilitÃ© sociÃ©tale. Â« Mettre notre Ã©nergie lÃ oÃ¹ elle compte, câ€™est avant tout agir aux cÃ´tÃ©s des collectivitÃ©s dans la durÃ©e. Avec ce fonds de dotation, nous souhaitons structurer notre engagement, soutenir des projets dâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral alignÃ©s avec nos valeurs et renforcer le lien de confiance avec les territoires qui nous accueillent Â» confie Jean-Christophe Dallâ€™Ava, premier vice-prÃ©sident et directeur gÃ©nÃ©ral, Europe.

Un voisin responsable et engagÃ© sur le long terme

La crÃ©ation du fonds de dotation sâ€™inscrit pleinement dans la stratÃ©gie de responsabilitÃ© sociÃ©tale de Boralex, au cÅ“ur de sa feuille de route 2030. Elle tÃ©moigne de la volontÃ© de lâ€™entreprise dâ€™agir dans son rÃ´le de producteur dâ€™Ã©nergie, de favoriser une meilleure comprÃ©hension de ses engagements par les Ã©lus et parties prenantes locales, et de se positionner comme un voisin responsable et engagÃ© sur le long terme.