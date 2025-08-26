Une formation menÃ©e par lâ€™Afpa pour faire Ã©clore Les Potentiels Solaires dans le Grand Est

L’Afpa Grand Est et ses partenaires accÃ©lÃ¨rent la transition Ã©nergÃ©tique avec la signature de la convention “Les Potentiels Solaires” et le lancement de formations de PhotovoltaÃ¯ciens le vendredi 5 septembre 11h Ã la Foire de ChÃ¢lons (Stand 809).

L’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) Grand Est, en partenariat avec AlmÃ©a et le consortium d’acteurs de la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que, organise la signature officielle de la convention du projet “Les Potentiels Solaires”. Cet Ã©vÃ©nement, qui se tiendra Ã la foire de ChÃ¢lons, en prÃ©sence du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral pour lâ€™investissement, marque le lancement officiel d’un programme ambitieux visant Ã former et Ã recruter dans le secteur du photovoltaÃ¯que, en pleine croissance dans la rÃ©gion Grand Est.

LaurÃ©at de l’appel Ã manifestation d’intÃ©rÃªt (AMI) CompÃ©tences et MÃ©tiers d’Avenir de France 2030, le projet “Les Potentiels Solaires” a pour but de c la pose, de la maintenance et de l’exploitation des installations photovoltaÃ¯ques.

La rÃ©gion Grand Est est en tÃªte des rÃ©gions au nord de la Loire pour sa capacitÃ© installÃ©e en Ã©nergie solaire, avec 62 000 installations et une capacitÃ© de 1400 MW en 2023. MalgrÃ© ce dynamisme, la filiÃ¨re fait face Ã des difficultÃ©s de recrutement et de formation. Le projet “Les Potentiels Solaires” a Ã©tÃ© conÃ§u pour rÃ©pondre Ã ce besoin urgent en renforÃ§ant les compÃ©tences disponibles sur le marchÃ© du travail.

Le programme de formation, d’une durÃ©e totale de 735 heures, dont 140 heures en entreprise, est accessible Ã tout public. Les apprenants apprendront Ã rÃ©aliser l’implantation, la pose, le cÃ¢blage, le raccordement et la maintenance d’Ã©quipements de production photovoltaÃ¯que. Des bases en Ã©lectricitÃ© et/ou des connaissances en couverture, ainsi que des aptitudes Ã travailler en hauteur et en Ã©quipe sont apprÃ©ciÃ©es.

Le dÃ©marrage des premiÃ¨res sessions de formation est imminent, avec des ouvertures prÃ©vues par lâ€™Afpa et AlmÃ©a en novembre Ã Colmar, en dÃ©cembre Ã Vatry et Ã‰pinal, en janvier Ã Colmar et en mars Ã Charleville-MÃ©ziÃ¨res.