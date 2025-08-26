Lâ€™agrivoltaÃ¯sme en mode APER dans Farming Simulator

Comme anticipÃ© lors du lancement fin 2023 de son modÃ¨le agrivoltaÃ¯que dans Farming Simulator, GLHD annonce aujourdâ€™hui avoir dÃ©veloppÃ© une mise Ã jour tenant compte des critÃ¨res dÃ©finis dans la loi dâ€™AccÃ©lÃ©ration de la production des Ã©nergies renouvelables (dite APER) et dans ses dÃ©crets dâ€™application. AnalyseÂ !

GrÃ¢ce Ã sa nouvelle mise Ã jour, cette version Â« apÃ©risÃ©e Â»de Farming Simulator intÃ¨gre le taux maximal dâ€™occupation des sols fixÃ© Ã 40 % conformÃ©ment au cadre juridique dâ€™une installation agrivoltaÃ¯que en France.Â Â« Dâ€™autres paramÃ¨tres comme celui de lâ€™espacement entre les rangÃ©es de panneaux ont aussi Ã©tÃ© mis Ã jour Â» prÃ©cise Florian Fillon, qui coordonne en tant que chef de projet chez GLHD lâ€™amÃ©lioration continue de lâ€™extension agrivoltaÃ¯que dans Farming Simulator.

Des adaptations, fruits du retour dâ€™expÃ©rience

Fruits dâ€™un partenariat exclusif avec lâ€™Ã©diteur Giants Software, les mod et map GLHD dÃ©veloppÃ©s pour Farming Simulator montrent comment un systÃ¨me agrivoltaÃ¯que peut parfaitement sâ€™adapter aux productions agricoles et permettre de rÃ©colter entre et sous les structures photovoltaÃ¯ques. Ils ont Ã©tÃ© tÃ©lÃ©chargÃ©s plus de 50 000 fois depuis leur mise Ã disposition fin 2023 sur la plateforme du simulateur. Florian FiIllon ajoute : Â« Nous testons ce dÃ©monstrateur virtuel de lâ€™agrivoltaÃ¯sme avec nos partenaires agriculteurs depuis maintenant 2 ans. Leurs retours dâ€™expÃ©rience nous ont inspirÃ© des enseignements importants. Le premier concerne la largeur des tourniÃ¨res qui a Ã©tÃ© revue pour mieux sâ€™adapter Ã la mÃ©canisation et faciliter ainsi la praticitÃ© agricole. Câ€™est pourquoi nous avons intÃ©grÃ© un choix plus large de machines dans cette nouvelle version FS 2025. Plus de configurations dâ€™un systÃ¨me agrivoltaÃ¯que sont aussi possibles avec 4 choix de panneaux, 2 en trackers et 2 en fixe. Lâ€™hypothÃ¨se dâ€™une production dâ€™ovins en pÃ¢ture tournant couplÃ©e Ã une culture de luzerne est possible dans le simulateur, directement inspirÃ©e par la quinzaine de projets de polyculture Ã©levage imaginÃ©s par les collectifs dâ€™agriculteurs que nous accompagnons. Â»

Â

RÃ©alitÃ© AugmentÃ©e

Â

GLHD prÃ©pare aussi une mise Ã jour apÃ©risÃ©e de son application mobile dâ€™intÃ©gration paysagÃ¨re spÃ©cialement dÃ©veloppÃ©e en RÃ©alitÃ© AugmentÃ©e par YZAR et particuliÃ¨rement prÃ©cieuse pendant les temps de concertation. ConÃ§u pour Ãªtre utilisÃ© sur tablette, cet outil permet Ã ses utilisateurs de faire apparaÃ®tre dans un paysage les structures fixes ou trackers dâ€™une ferme agrivoltaÃ¯que. Sur la base de ce premier aperÃ§u, les futurs riverains dâ€™un projet ont ensuite la possibilitÃ© de faire reculer les panneaux et de simuler lâ€™apparition de haies pour se rendre compte des diffÃ©rentes solutions dâ€™insertion paysagÃ¨re.

L’intÃ©gration virtuelle de l’agrivoltaÃ¯sme dans Farming Simulator, tout comme le dÃ©veloppement d’une application d’insertion paysagÃ¨re en RÃ©alitÃ© AugmentÃ©e, font partie des moyens numÃ©riques imaginÃ©s par GLHD pour vulgariser et expliquer lâ€™innovation agrivoltaÃ¯que, diversifier les modalitÃ©s de formation avec les agriculteurs, simplifier et rendre plus attractifs les temps d’information et de concertation organisÃ©s avec les habitants dâ€™un territoire. Pierre Jeanne, fondateur de la start-up bordelaise YZAR qui rÃ©alise le dÃ©veloppement technique, confirme : Â« La combinaison de possibilitÃ©s est en effet beaucoup plus importante dans cette nouvelle version de la map apÃ©risÃ©e. Pour lâ€™instant rÃ©servÃ©e aux publics internes et partenaires de GLHD, elle a vocation Ã Ãªtre Ã©tendue. Le mod public FS 2025 sera publiÃ© dâ€™ici Ã la fin de lâ€™annÃ©e. En attendant, la version FS 2022 est toujours disponible. Â»

EncadrÃ©

Lâ€™activitÃ© de GLHD

GLHD accompagne plus de 250 exploitants actifs impliquÃ©s dans la conception dâ€™une trentaine de projets collectifs de productions agricoles en systÃ¨me agrivoltaÃ¯que. Les premiers permis de construire ont Ã©tÃ© obtenus en 2023, date Ã laquelle un dÃ©monstrateur agrivoltaÃ¯que a Ã©tÃ© mis en service dans le cadre du site pilote dâ€™Agrolandes – Ferme du futur prÃ¨s de Mont-de-Marsan. Son Ã©quipe dÃ©diÃ©e Ã la diversitÃ© des projets agricoles y expÃ©rimente chaque annÃ©e 7 cultures diffÃ©rentes en systÃ¨me agrivoltaÃ¯que avec zones tÃ©moins. Lâ€™agrivoltaÃ¯sme en mode APER dans Farming Simulator sera prÃ©sentÃ© par les Ã©quipes GLHD sur plusieurs salons de la rentrÃ©e comme Innovâ€™Agri Ã Outarville, les MÃ©ca-Culturales Ã Saint-Agnet, le Space Ã Rennes, AgriMax Ã Metz ou encore Fermâ€™Expo Ã Tours.