HENERA : un modÃ¨le unique dâ€™incubation autour des Ã©nergies dÃ©carbonÃ©es

AprÃ¨s une premiÃ¨re saison marquÃ©e par un accompagnement structurant de quatre startups innovantes dans le domaine des Ã©nergies dÃ©carbonÃ©es, lâ€™incubateur HENERA lance son second appel Ã candidatures. PortÃ© parÂ Montpellier MÃ©diterranÃ©e MÃ©tropole, EDF et SLB, le programme rÃ©affirme son ambition de faire de lâ€™Occitanie un pÃ´le dâ€™excellence en matiÃ¨re de transition Ã©nergÃ©tique. Le deuxiÃ¨me appel Ã candidatures court jusquâ€™au 31 aoÃ»t 2025.

Cette initiative HENERA sâ€™inscrit dans la continuitÃ© des Ã©changes entre la MÃ©tropole de Montpellier, EDF et SLB en faveur dâ€™un territoire moteur dans la transition Ã©nergÃ©tique. HENERA vise Ã accompagner des projets crÃ©Ã©s aprÃ¨s aoÃ»t 2022 ou en phase de crÃ©ation, pour rÃ©pondre aux dÃ©fis de la neutralitÃ©

carbone et de la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique.

Une saison 2 tournÃ©e vers lâ€™ouverture et lâ€™excellence

HENERA souhaite aller plus loin en 2025. Pour cette nouvelle saison, le programme entend renforcer son positionnement de rÃ©fÃ©rence :

â€¢ En enrichissant le parcours avec de nouveaux ateliers ciblÃ©s sur les marchÃ©s de lâ€™Ã©nergie et les enjeux rÃ©glementaires.

â€¢ En adaptant lâ€™accompagnement au niveau de maturitÃ© de chaque projet.

â€¢ En multipliant les passerelles avec dâ€™autres Ã©cosystÃ¨mes (PÃ´les de compÃ©titivitÃ© comme Derbi et Avenia, lâ€™Ã‰cosystÃ¨me EDEN via lâ€™incubateur InnovoSud, lâ€™agence de dÃ©veloppement rÃ©gionale Adâ€™Occ, la CleanTech VallÃ©e, etc.).

â€¢ En sâ€™ouvrant Ã des partenaires financiers et techniques pour soutenir la croissance des projets incubÃ©s.

Ã€ travers cette dÃ©marche, EDF, SLB et Montpellier MÃ©diterranÃ©e MÃ©tropole rÃ©affirment leur engagement commun pour un avenir Ã©nergÃ©tique durable et innovant.

Un premier cru prometteur pour lâ€™innovation Ã©nergÃ©tique

LancÃ©e en juin 2024, la premiÃ¨re promotion de HENERA a rÃ©uni quatre startups aux profils et ambitions complÃ©mentaires :

â€¢ Renvo : solution pour la seconde vie des parcs Ã©oliens en fin dâ€™exploitation.

â€¢ Celest.Science : intelligence artificielle dÃ©diÃ©e Ã lâ€™optimisation de la prÃ©diction

climatique, adaptÃ©e au secteur de lâ€™Ã©nergie.

â€¢ E-EthylÃ¨ne : procÃ©dÃ© dâ€™Ã©lectrolyse innovant transformant le CO2 industriel en Ã©thylÃ¨ne.

â€¢ CO2 Pulse : plateforme de dÃ©carbonation prÃ©dictive pour optimiser les Ã©missions des chaÃ®nes logistiques.

Durant neuf mois, ces jeunes pousses ont bÃ©nÃ©ficiÃ© dâ€™un accompagnement sur mesure dispensÃ© par le BIC de Montpellier (classÃ© parmi les meilleures incubateurs mondiaux) et les experts dâ€™EDF et SLB. Le programme a inclus des sessions de design thinking, hackathons, ateliers Lean Startup, et bien dâ€™autres.

Pendant lâ€™accompagnement, les entreprises ont connu de beaux succÃ¨s et dÃ©veloppements : premiers MVP, contrats signÃ©s (Renvo), levÃ©es de fonds (Celest), recrutements, obtention de financements publics (bourse French Tech, Crealia), et une visibilitÃ© renforcÃ©e via des concours comme EnergiaTech et la prÃ©sence au salon EnergaÃ¯a.

Startups Ã©ligibles : les sociÃ©tÃ©s qui agissent dans le champ des Ã©nergies dÃ©carbonÃ©es, en cours de crÃ©ation ou crÃ©Ã©es il y a moins de 3 ans.

Henera.fr