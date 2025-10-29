Une fin dâ€™annÃ©e intense pour Krannich Solar France : proximitÃ© terrain, expertise technique et partenariats stratÃ©giques

Krannich Solar France poursuit son dÃ©veloppement et renforce sa prÃ©sence sur le terrain Ã travers une sÃ©rie dâ€™Ã©vÃ©nements professionnels majeurs dâ€™ici la fin de lâ€™annÃ©e. FidÃ¨les Ã ses valeurs de proximitÃ© et de partenariat, le distributeur multiplie les initiatives pour accompagner installateurs, EPC et dÃ©veloppeurs dans la montÃ©e en compÃ©tences et la croissance de leurs activitÃ©s.

Stockage : un enjeu stratÃ©gique â€“ SoirÃ©e exclusive avec HUAWEI

Ã€ lâ€™occasion du salon Solar & Storage Live Ã Paris, Krannich organise une soirÃ©e professionnelle entiÃ¨rement dÃ©diÃ©e aux solutions de stockage C&I (Commercial & Industriel), en partenariat avec Huawei.

Mercredi 5 novembre â€“ 18h30

Focus : montÃ©e en puissance du stockage sur grandes toitures, temps dâ€™Ã©changes business avec nos clients & partenaires, cocktail dÃ®natoire.

Par ailleurs, la team Krannich sera prÃ©sente tout au long du salon Solar & Storage sur le stand de Conduct, pour Ã©changer autour des solutions de stockage, de supervision et dâ€™optimisation Ã©nergÃ©tique.

Cap sur le terrain : rencontres Krannich aux Antilles, deux Ã©vÃ©nements TECSOL Antilles KRANNICH

Krannich renforce son accompagnement dans les territoires ultramarins avec deux Ã©vÃ©nements entiÃ¨rement dÃ©diÃ©s Ã la filiÃ¨re solaire locale, en partenariat avec TECSOL, K2 Systems et Solplanet.

KRANNICH DAY â€“ MARTINIQUE

Vendredi 14 novembre â€“ 15h00 â†’ 19h (suivi dâ€™un apÃ©ritif dÃ®natoire)

HÃ´tel Simon â€“ Fort-de-France

ThÃ¨mes : rÃ©glementations DOM, durabilitÃ© des installations, stockage, solutions techniques en milieu cÃ´tiÃ©risÃ©. Au programmeÂ :

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Panorama rÃ©glementaire, focus formation, financementÂ et bonnes pratiques pour vos projets PV (Tecsol & Krannich)

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â NouveautÃ©s produits et solutionsÂ prÃ©sentÃ©es par nos partenaires (Solplanet, K2 Systems)

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ateliers techniques et retours dâ€™expÃ©rienceÂ pour optimiser vos installationsÂ : Krannich

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â NetworkingÂ avec experts et professionnels du secteur

KRANNICH DAY â€“ GUADELOUPE

Mardi 18 novembre â€“ 15h00 â†’ 18h30

La CrÃ©ole Beach HÃ´tel & Spa â€“ Le Gosier

Programme similaire + Ã©changes avec les acteurs locaux

PrÃ©sence nationale : rendez-vous Ã EnerGaÃ¯a

Krannich clÃ´turera lâ€™annÃ©e au Salon EnerGaÃ¯a, les 10 & 11 dÃ©cembre Ã Montpellier, rendez-vous incontournable de la filiÃ¨re solaire franÃ§aise.

Les Ã©quipes commerciales et techniques seront heureuses dâ€™y accueillir les clients et partenaires afin de prÃ©parer ensemble 2025, une annÃ©e placÃ©e sous le signe de la montÃ©e en puissance industrielle, du stockage et de la performance Ã©nergÃ©tique.

Stand B05 Hall A2 â€“ Parc des Expositions de Montpellier

Rencontres business â€“ Solutions techniques â€“ Nouveaux partenariats

Une dynamique collective au service de la filiÃ¨re solaire

Ces Ã©vÃ©nements tÃ©moignent de lâ€™engagement de Krannich France Ã :

Renforcer lâ€™accompagnement de ses clients sur le terrain

Partager des expertises concrÃ¨tes et applicatives

Anticiper les enjeux du marchÃ© : stockage, pilotage, qualitÃ© dâ€™installation, performance long terme

Construire des partenariats solides et durables