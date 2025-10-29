ActualitÃ©s »

Une fin dâ€™annÃ©e intense pour Krannich Solar France : proximitÃ© terrain, expertise technique et partenariats stratÃ©giques

Publié le 29 October 2025

Krannich Solar France poursuit son dÃ©veloppement et renforce sa prÃ©sence sur le terrain Ã  travers une sÃ©rie dâ€™Ã©vÃ©nements professionnels majeurs dâ€™ici la fin de lâ€™annÃ©e. FidÃ¨les Ã  ses valeurs de proximitÃ© et de partenariat, le distributeur multiplie les initiatives pour accompagner installateurs, EPC et dÃ©veloppeurs dans la montÃ©e en compÃ©tences et la croissance de leurs activitÃ©s.

 

Stockage : un enjeu stratÃ©gique â€“ SoirÃ©e exclusive avec HUAWEI

 

Ã€ lâ€™occasion du salon Solar & Storage Live Ã  Paris, Krannich organise une soirÃ©e professionnelle entiÃ¨rement dÃ©diÃ©e aux solutions de stockage C&I (Commercial & Industriel), en partenariat avec Huawei.

Mercredi 5 novembre â€“ 18h30

Focus : montÃ©e en puissance du stockage sur grandes toitures, temps dâ€™Ã©changes business avec nos clients & partenaires, cocktail dÃ®natoire.

Par ailleurs, la team Krannich sera prÃ©sente tout au long du salon Solar & Storage sur le stand de Conduct, pour Ã©changer autour des solutions de stockage, de supervision et dâ€™optimisation Ã©nergÃ©tique.

 

Cap sur le terrain : rencontres Krannich aux Antilles, deux Ã©vÃ©nements TECSOL Antilles KRANNICH

 

Krannich renforce son accompagnement dans les territoires ultramarins avec deux Ã©vÃ©nements entiÃ¨rement dÃ©diÃ©s Ã  la filiÃ¨re solaire locale, en partenariat avec TECSOL, K2 Systems et Solplanet.

 

  • KRANNICH DAY â€“ MARTINIQUE
    Vendredi 14 novembre â€“ 15h00 â†’ 19h (suivi dâ€™un apÃ©ritif dÃ®natoire)
    HÃ´tel Simon â€“ Fort-de-France

ThÃ¨mes : rÃ©glementations DOM, durabilitÃ© des installations, stockage, solutions techniques en milieu cÃ´tiÃ©risÃ©. Au programmeÂ :

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Panorama rÃ©glementaire, focus formation, financementÂ et bonnes pratiques pour vos projets PV (Tecsol & Krannich)

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  NouveautÃ©s produits et solutionsÂ prÃ©sentÃ©es par nos partenaires (Solplanet, K2 Systems)

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Ateliers techniques et retours dâ€™expÃ©rienceÂ pour optimiser vos installationsÂ : Krannich

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  NetworkingÂ avec experts et professionnels du secteur

 

  • KRANNICH DAY â€“ GUADELOUPE
    Mardi 18 novembre â€“ 15h00 â†’ 18h30
    La CrÃ©ole Beach HÃ´tel & Spa â€“ Le Gosier
    Programme similaire + Ã©changes avec les acteurs locaux

 

PrÃ©sence nationale : rendez-vous Ã  EnerGaÃ¯a

 

Krannich clÃ´turera lâ€™annÃ©e au Salon EnerGaÃ¯a, les 10 & 11 dÃ©cembre Ã  Montpellier, rendez-vous incontournable de la filiÃ¨re solaire franÃ§aise.

Les Ã©quipes commerciales et techniques seront heureuses dâ€™y accueillir les clients et partenaires afin de prÃ©parer ensemble 2025, une annÃ©e placÃ©e sous le signe de la montÃ©e en puissance industrielle, du stockage et de la performance Ã©nergÃ©tique.

Stand B05 Hall A2 â€“ Parc des Expositions de Montpellier
Rencontres business â€“ Solutions techniques â€“ Nouveaux partenariats

 

Une dynamique collective au service de la filiÃ¨re solaire

 

Ces Ã©vÃ©nements tÃ©moignent de lâ€™engagement de Krannich France Ã  :

  • Renforcer lâ€™accompagnement de ses clients sur le terrain
  • Partager des expertises concrÃ¨tes et applicatives
  • Anticiper les enjeux du marchÃ© : stockage, pilotage, qualitÃ© dâ€™installation, performance long terme

Construire des partenariats solides et durables

