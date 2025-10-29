Le marchÃ© mondial des modules et onduleurs solaires photovoltaÃ¯ques atteindra 115,8 milliards de dollars d’ici 2030

Le marchÃ© mondial des modules et onduleurs solaires photovoltaÃ¯ques devrait atteindre 115,8 milliards de dollars d’ici 2030, en grande partie grÃ¢ce Ã la rÃ©gion Asie-Pacifique (APAC) avec ses initiatives politiques fortes, ses objectifs ambitieux en matiÃ¨re d’Ã©nergies renouvelables, ses investissements Ã grande Ã©chelle, son urbanisation rapide, sa baisse des coÃ»ts technologiques et l’expansion de la fabrication et de l’innovation solaires dans les principales Ã©conomies, selon GlobalData.

Le dernier rapport de GlobalData, Â« Solar PV Modules and Inverters Market Size, Share and Trends Analysis by Technology, installed Capacity, GEneration, Key Players and forecast, 2024-2030 Â», rÃ©vÃ¨le que le marchÃ© mondial des modules solaires photovoltaÃ¯ques devrait atteindre 80,7 milliards de dollars, tandis que le marchÃ© des onduleurs solaires PV devrait atteindre 35 milliards de dollars d’ici 2030. Le marchÃ© des modules solaires photovoltaÃ¯ques de l’APAC a atteint 38,8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 46,2 milliards de dollars en 2030.

Bhavana Sri Pullagura, analyste principal de lâ€™Ã©nergie chez GlobalData, commente : Â« Le marchÃ© mondial des modules et onduleurs solaires photovoltaÃ¯ques connaÃ®t une expansion significative, soutenue par l’accÃ©lÃ©ration de la transition mondiale vers des solutions Ã©nergÃ©tiques durables et des objectifs d’Ã©missions nettes zÃ©ro. De fortes incitations gouvernementales et des innovations technologiques dans les modules Ã haut rendement et les systÃ¨mes d’onduleurs avancÃ©s favorisent une adoption Ã grande Ã©chelle dans les segments des services publics, commerciaux et rÃ©sidentiels. Les rÃ©cents changements dans la politique commerciale, y compris les droits de douane amÃ©ricains, remodÃ¨lent les chaÃ®nes d’approvisionnement et accÃ©lÃ¨rent les efforts de localisation dans la rÃ©gion APAC.Â Â»

En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), les marchÃ©s des modules sont faÃ§onnÃ©s par des initiatives politiques axÃ©es sur la qualitÃ©, la capacitÃ© industrielle nationale et les achats stratÃ©giques, en particulier au Moyen-Orient.

Bhavana Sri Pullagura ajoute : Â« Aux Ã‰tats-Unis, les rÃ©centes mesures politiques ont fortement encouragÃ© la fabrication de modules Ã se relocaliser plus prÃ¨s de chez elle. Les ajustements tarifaires et les droits antidumping/compensateurs (AD/CVD) sur les modules et cellules en provenance de certains pays d’Asie du Sud-Est ont considÃ©rablement modifiÃ© les chaÃ®nes d’approvisionnement et augmentÃ© les prix des modules sur le marchÃ© amÃ©ricain. La baisse anticipÃ©e de la valeur des modules solaires dans les AmÃ©riques, malgrÃ© la croissance continue des installations, est principalement due Ã une Ã©rosion significative des prix due Ã une offre excÃ©dentaire et Ã la baisse des coÃ»ts de production.Â Â»

Le marchÃ© mondial des onduleurs solaires photovoltaÃ¯ques Ã©volue rapidement, alimentÃ© par une demande croissante de projets Ã grande Ã©chelle, de systÃ¨mes hybrides solaires et de stockage, ainsi que par des rÃ©glementations plus strictes en matiÃ¨re de conformitÃ© et de cybersÃ©curitÃ© des rÃ©seaux, en particulier en Europe et aux Ã‰tats-Unis. La rÃ©gion APAC reste le principal centre de production, tandis que le Moyen-Orient et l’Afrique apparaissent comme des zones de croissance qui nÃ©cessitent des onduleurs de grande capacitÃ© et prÃªts Ã Ãªtre stockÃ©s pour les projets Ã grande Ã©chelle et une faible intÃ©gration au rÃ©seau.

La valeur du marchÃ© mondial des onduleurs solaires photovoltaÃ¯ques est dominÃ©e par la rÃ©gion APAC avec 19,8 milliards de dollars, suivie des AmÃ©riques avec 7,7 milliards de dollars et de l’EMEA avec 7,6 milliards de dollars. Bhavana Sri Pullagura conclut : Â« La dynamique du marchÃ© mondial des modules et onduleurs solaires photovoltaÃ¯ques est influencÃ©e par les politiques industrielles nationales, les rÃ©formes rÃ©glementaires et les changements dans les pratiques d’approvisionnement. DiffÃ©rentes rÃ©gions rÃ©agissent de diverses maniÃ¨res : l’APAC Ã©tend sa capacitÃ© et sa fabrication locale ; La rÃ©gion EMEA se concentre sur la qualitÃ©, la production nationale et les achats stratÃ©giques et les Ã‰tats-Unis ajustent leurs incitations et leurs politiques commerciales tout en maintenant la dynamique de dÃ©ploiement. Ces dÃ©veloppements continueront d’avoir un impact sur les chaÃ®nes d’approvisionnement, l’adoption de technologies et les flux d’investissement dans l’ensemble du secteur solaire photovoltaÃ¯que.Â Â»