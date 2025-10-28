Arabie Saoudite : TotalEnergies et Aljomaih Energy & Water Company remportent un projet solaire de 400 MW

Le consortium composÃ© de TotalEnergies et du dÃ©veloppeur saoudien Aljomaih Energy & Water (AEW) sâ€™est vu attribuer, Ã lâ€™issue dâ€™un appel dâ€™offres menÃ© par la Saudi Power Procurement Company (SPPC), la licence pour dÃ©velopper, construire et opÃ©rer une centrale solaire de 400 mÃ©gawatts (MW) Ã As Sufun, en Arabie Saoudite.Â Lâ€™Ã©lectricitÃ© produite sera vendue Ã la SPPC dans le cadre dâ€™un contrat dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© (Power Purchase Agreement â€“ PPA) dâ€™une durÃ©e de 25 ans. La centrale solaire devrait Ãªtre raccordÃ©e au rÃ©seau en 2027 et alimentera plus de 68 400 foyers.

Le projet dâ€™As Sufun sâ€™inscrit dans le cadre de la sixiÃ¨me phase du Programme National pour les Ã‰nergies Renouvelables (NREP), supervisÃ© par le ministÃ¨re de lâ€™Ã‰nergie. Ce programme vise Ã rÃ©duire la dÃ©pendance aux carburants liquides dans la production dâ€™Ã©lectricitÃ©, conformÃ©ment au plan Vision 2030 de lâ€™Arabie Saoudite, qui ambitionne dâ€™atteindre jusquâ€™Ã 50% de capacitÃ© installÃ©e provenant des Ã©nergies renouvelables et des systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie dâ€™ici 2030, selon la croissance de la demande Ã©lectrique.

Â« Avec notre partenaire Aljomaih Energy and Water, nous sommes ravis de contribuer Ã lâ€™objectif de lâ€™Arabie Saoudite dâ€™augmenter la part des Ã©nergies renouvelables dans son mix Ã©nergÃ©tique. Ce projet marque le deuxiÃ¨me succÃ¨s de notre consortium dans le cadre du Programme National pour les Ã‰nergies Renouvelables saoudien. TotalEnergies est un partenaire de longue date de lâ€™Arabie Saoudite, oÃ¹ nous dÃ©ployons notre stratÃ©gie multi-Ã©nergies, notamment Ã travers notre participation dans des actifs majeurs dans le raffinage et la pÃ©trochimie Â», a dÃ©clarÃ© Olivier Jouny, Directeur Renouvelables chez TotalEnergies.

Â« Nous sommes fiers de diriger le dÃ©veloppement du projet solaire photovoltaÃ¯que As Sufun de 400 MW en partenariat avec TotalEnergies. Cette Ã©tape reflÃ¨te notre engagement indÃ©fectible Ã soutenir lâ€™Initiative Verte saoudienne et Ã faire progresser les objectifs de la Vision 2030. GrÃ¢ce Ã notre expertise locale approfondie et Ã nos partenariats internationaux de confiance, nous continuons Ã contribuer Ã la transition Ã©nergÃ©tique du Royaume vers un avenir plus durable. Nous exprimons Ã©galement notre sincÃ¨re gratitude Ã la SPPC pour sa confiance et sa coopÃ©ration continuesÂ Â», a dÃ©clarÃ© M. Ibrahim Aljomaih, PrÃ©sident du Conseil dâ€™Administration de Aljomaih Energy and Water Company.

Â« Le projet solaire photovoltaÃ¯que As Sufun de 400 MW dans la rÃ©gion de Hail illustre nos efforts continus pour Ã©tendre nos investissements dans les Ã©nergies renouvelables au Royaume. Le projet fournira une Ã©nergie verte Ã plus de 68 400 foyers, soulignant notre rÃ´le dans le soutien aux objectifs de la Vision 2030 saoudienne pour une Ã©conomie prospÃ¨re et durable Â», a ajoutÃ© Ing. Adnan Buhuligah, Directeur GÃ©nÃ©ral par intÃ©rim de Aljomaih Energy and Water Company.

Ce nouveau projet renouvelable constitue une Ã©tape importante pour TotalEnergies en Arabie Saoudite, oÃ¹ lâ€™entreprise exploite actuellement la centrale solaire de 119 MW de Wadi Al DawasirÂ et construit le projet Rabigh 2Â de 300 MW.