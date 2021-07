Une explosion photovoltaÃ¯que…par Lisa Hirvonen, ingÃ©nieure des ventes, FuturaSun

En cette période particulière comprenant une augmentation des prix des matières premières et de transport, il est pertinent de rappeler le fantastique voyage de l’industrie solaire qui a commencé en 1839, lorsque l’effet photovoltaïque a été découvert. Ce voyage a déjà eu son lot d’obstacles à surmonter. Je me suis moi-même engagée dans cette aventure environ 150 ans plus tard, au début des années 90. Je venais de commencer l’école primaire lorsque mon père a débuté sa carrière dans l’industrie photovoltaïque.

À l’époque, les cellules solaires passaient de petites cellules rondes à des cellules pseudo-carrées de 4 pouces et l’escalade technologique était déjà en marche. Les cellules solaires étaient si épaisses que vous pouviez facilement les faire tomber sur le sol sans les casser et elles étaient soudées à la main. Désormais, la plupart des étapes de production, y compris le brasage des interconnexions, sont exécutées à l’aide d’équipements sophistiqués, ce qui permet de réduire considérablement les coûts d’assemblage tout en garantissant une qualité plus stable. Le brasage manuel générait une qualité élevée, mais assurer la constance de la qualité était une tâche plus difficile. Grâce à l’évolution remarquable de l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, l’énergie solaire est non seulement considérée comme une source d’énergie propre, mais elle est désormais officiellement reconnue comme l’une des sources d’énergie les moins chères, devançant le charbon, le nucléaire et le gaz dans la plupart des grandes nations.

En 2003, après avoir terminé mes études secondaires, j’ai déménagé en Italie pour poursuivre ma carrière dans l’industrie. Au cours de ces 18 années, étant directement impliqué dans l’industrie photovoltaïque, j’ai vécu plusieurs étapes qui ont sans aucun doute eu une profonde influence sur le développement de l’industrie photovoltaïque. En 2000, l’Allemagne a lancé le premier tarif de rachat pour encourager l’utilisation des énergies renouvelables et des pays comme l’Espagne et l’Italie ont suivi quelques années plus tard. Grâce au marché européen fortement incitatif, la culture photovoltaïque s’est rapidement répandue en Europe en tant que choix énergétique durable et rentable.

En 2005-2006, le marché européen incitatif avait créé un tel boom inattendu qu’il y a eu une grave pénurie du principal matériau utilisé pour fabriquer les panneaux : le polysilicium. L’augmentation de la capacité de production de polysilicium était loin d’être une tâche simple et rapide et les pénuries ont duré plusieurs années. Pendant ces années, de nouveaux panneaux ont été lancés, fabriqués à partir de silicium métallurgique moins pur, afin de répondre à l’appétit du marché pour les panneaux. Ce type de panneau n’a cependant pas duré longtemps car il ne pouvait pas atteindre la même efficacité et qualité de module que le polysilicium beaucoup plus pur à 99,999999999. Ainsi, une fois que le polysilicium est redevenu disponible, ce panneau a rapidement disparu. Ah, une autre chose très importante à ajouter…

En 2005, les premières entreprises asiatiques ont commencé à participer aux expositions et conférences annuelles sur le photovoltaïque. Je me souviens d’une poignée d’entre elles à la foire PVSEC de Barcelone cette année-là…

Malheureusement, d’autres pénuries se sont produites plus ou moins à la même période ; les volumes de Tedlar, le principal composant utilisé dans la feuille arrière, protégé par un brevet, n’ont pas répondu à la forte demande du marché. La protection du brevet a rendu difficile la satisfaction de la nouvelle capacité, de sorte que des développements importants sont apparus dans la recherche d’alternatives à ce matériau. Le revers de la médaille est que de nombreux backsheet ont peut-être été lancées un peu prématurément sur le marché (des années plus tard, de nombreux panneaux sont affectés par de graves problèmes de qualité pour cette raison)… Un développement aussi intense a entraîné une hausse des prix des matières premières; les nouvelles alternatives étaient beaucoup plus compétitives que le bon vieux Tedlar.

À partir de 2009, le problème de la pénurie de silicium semblait avoir disparu depuis longtemps et les prix ont chuté : des années d’optimisation des processus, de développement technologique et de mise en place de nouvelles capacités de production ont permis de réduire considérablement les prix du silicium et des modules ; une abondance de nouveaux acteurs sur le marché a transformé la pénurie en surcapacité. L’abondance de nouveaux acteurs sur le marché a transformé la pénurie en surcapacité. La surcapacité a fait chuter les prix des modules encore plus rapidement et les fabricants européens de modules se sont retrouvés en grande difficulté, ce qui a malheureusement entraîné la fermeture de nombreuses unités de production. Pendant des années, l’Europe a encouragé la diffusion de la culture photovoltaïque à par le biais du consommateur final ; l’Asie, en revanche, et la Chine en particulier, ont commencé à stimuler et à soutenir les entreprises de fabrication, ce qui a entraîné la croissance rapide d’entreprises solides.

Une autre étape importante a été franchie en 2017, lorsque la Chine a lancé un nouveau programme incitant l’industrie locale à commercialiser en masse des cellules solaires à haut rendement. Cette initiative a fait de la Chine un facteur moteur de la recherche et du développement photovoltaïques au niveau mondial, et les panneaux solaires chinois sont passés du statut de produits bon marché et de faible qualité à celui de produits de haute technologie, haut de gamme et à prix abordable. Malheureusement, après plus d’une décennie d’incitations importantes (voire parfois excessives), l’Europe a perdu sa position de leader en matière de développement de la technologie photovoltaïque et s’est retrouvée sans chaîne d’approvisionnement.

Alors, où l’Europe a-t-elle fait fausse route ? À mon avis, nous devrions certainement être reconnaissants pour la période d’incitations, car elle a permis de diffuser la culture photovoltaïque dans toutes les nations, mais nous devons être conscients que des facteurs importants n’ont peut-être pas été pris en compte. Un petit exemple concernant le développement technologique : pendant la période des incitations, en Italie, le ” Conto Energia ” a été mis en place avec des exigences bureaucratiques strictes pour les tarifs, ce qui rendait non viable et économiquement irréalisable pour les fabricants d’investir dans de nouveaux produits car ils ne répondraient pas immédiatement aux exigences strictes (par exemple les tarifs photovoltaïques intégrés pour lesquels seuls les composants déjà brevetés étaient considérés comme innovants). Au lieu de cela, les entreprises ont dû se concentrer sur l’alignement sur les réglementations, en investissant de grandes quantités d’argent et de temps dans un certain nombre de certifications d’entreprises et de produits. Ainsi, au lieu de motiver le développement technologique, cela l’a en fait entravé dans de nombreux cas.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, en termes économiques, l’Europe a fortement encouragé l’utilisateur final, laissant la chaîne d’approvisionnement supporter l’essentiel des coûts. Il ne faut pas oublier que l’industrie photovoltaïque a créé des milliers d’emplois en Europe et qu’il aurait fallu une politique industrielle appropriée pour soutenir les entreprises, non seulement pour maintenir la nouvelle industrie, mais aussi pour encourager sa croissance, car l’avenir radieux de l’énergie solaire renouvelable avait déjà été prévu.

Le coup fatal a été donné en 2012, lorsque des tarifs importants ont été brutalement réduits et que le marché a été en proie à la surcapacité et à la chute des prix… malheureusement, c’était game over pour la chaîne d’approvisionnement européenne. Heureusement, la chaîne d’approvisionnement photovoltaïque continue de s’épanouir, même si ce n’est pas en Europe et avec la contribution de difficultés se transformant en opportunités, l’énergie photovoltaïque est désormais reconnue comme une source d’énergie durable, abordable et fiable.

Il est certain que nous n’avons pas encore expérimenté tout le potentiel de l’ère photovoltaïque ; à l’avenir, le pouvoir sera entre les mains de ceux qui sauront exploiter l’énergie du soleil et non celle du pétrole. En ce qui concerne l’énergie photovoltaïque, étant donné que depuis mon enfance, elle a toujours apporté le pain quotidien sur la table, j’espère certainement que la chaîne d’approvisionnement photovoltaïque prospérera à nouveau, en Europe également.