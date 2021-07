Un pÃ´le dâ€™experts en route vers lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique du bÃ¢timent via lâ€™autoconsommation solaire photovoltaÃ¯que

À la veille de l’entrée en vigueur de la Réglementation Environnementale 2020, quatre experts techniques implantés sur l’arc méditerranéen (E-Solarus, FHE Group, Bourgeois Global, Vitaclim) unissent leurs forces au service de la construction. Un partenariat prometteur… et plein d’énergie !

Une association explosive ! Parmi les acteurs de ce consortium : E-Solarus, architecte en solutions solaires E-Solarus basé à Saint-Aunès (Hérault), FHE Group, référence en domotique sis à Perpignan, Bourgeois Global, distributeur d’énergies renouvelables et Vitaclim, leader en génie climatique avec un siège social à Baillargues (Hérault). Leur stratégie ? Offrir des solutions énergétiques complètes et innovantes au secteur de la construction, afin de préparer la RE2020.

Des compétences multiples au service de la construction de demain

Mutualiser des savoir-faire affûtés au bénéfice d’un client commun , telle est l’ambition de cette collaboration ! « Quatre acteurs spécialisés dans un domaine se réunissent pour intervenir auprès d’un même corps de métier, la construction » souligne Jonathan Laloum, Fondateur de FHE Group. En outre, cette union permet de s’enrichir des atouts des autres. « Nous nous dotons de compétences pointues », ajoute Tony Levasseur, PDG de Vitaclim. Plus que jamais, les métiers du génie climatique et du photovoltaïque se complètent pleinement. « Nous faisons partie d’un même pack énergétique. La partie CVC (Chauffage Ventilation Climatisation) est comptée comme une dépense énergétique. Le photovoltaïque est quant à lui considéré comme un bénéfice énergétique. Il y a une vraie relation entre nos deux métiers », explique Thomas Morey, Directeur des Opérations E-Solarus.

Des valeurs humaines dans les affaires

Ce partenariat est né de la rencontre de professionnels aux aspirations communes. « C’est avant tout une histoire d’hommes. Issus de la même génération, nous portons des valeurs similaires dans le business. La satisfaction du client final reste pour nous quatre une priorité », précise Thomas Morey, E-Solarus. Pour Cédric Ficadière, Responsable du Développement Bourgeois Global, « ce partenariat permet de créer une synergie importante et de proposer aux clients une solution clé en main ». Le professionnalisme des quatre entités apporte de la crédibilité à cette alliance . « Le secteur a subi les méandres d’éco-délinquants qui ont fait très mauvaise presse au métier. », signale Jonathan Laloum, FHE Group. « Notre pôle d’experts se distingue par son sérieux » renchérit Tony Levasseur, Vitaclim. Au-delà des liens humains, FHE Group, partenaire historique de Bourgeois Global insiste sur le « savoir travailler ensemble ».

Des solutions vertes et innovantes tournées vers l’autoconsommation

Sensibles au développement durable et aux nouvelles technologies, ce quatuor d’entrepreneurs œuvrent dans une direction précise : l’autonomie énergétique dans la maison. À juste titre, « L’avenir est radieux pour le photovoltaïque. Les panneaux solaires fournissent une énergie propre, respectueuse de l’environnement », s’enthousiasme Cédric Ficadière, Bourgeois Global. Avec la baisse des tarifs de revente et la hausse des prix d’achat d’électricité, l’autoconsommation prend tout son sens. Le marché du photovoltaïque est plus accessible, composé de solutions toujours plus intelligentes et esthétiques. « Le prix des panneaux a été divisé par 10 et celui des installations par 4 en 10 ans », souligne Thomas Morey, E-Solarus. Conscient de l’impact environnemental des systèmes de chauffage, Tony Levasseur est optimiste : « Les secteurs du CVC et du photovoltaïque ont un rôle à jouer pour rendre la maison autonome, et ce, jusqu’à la voiture, en misant sur des bâtiments à énergie positive ». Le mot de la fin ? « Notre engagement : consommer moins et mieux grâce à l’énergie solaire», concluent à l’unisson les quatre experts.