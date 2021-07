GreenYellow accompagne lâ€™AÃ©roport RÃ©union Roland Garros de la RÃ©union dans sa transition Ã©nergÃ©tique

GreenYellow accompagne l’Aéroport Réunion Roland Garros sur l’Ile de la Réunion dans sa transition énergétique avec un nouveau projet d’extension de son parking en ombrières. Aujourd’hui, un parking d’aéroport sans ombrières c’est un peu comme un avion sans ailes…

L’Aéroport Réunion Roland Garros s’est engagé à entamer sa transition vers les énergies renouvelables et vise une réduction de -55% de ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030. Il a choisi GreenYellow pour l’accompagner dans l’accomplissement de ses objectifs environnementaux.

Deux terrains de foot de panneaux solaires

Avec l’installation de 4095 panneaux installés sur 11 ombrières, soit l’équivalent de 2 terrains de football, GreenYellow mène le projet de la plus grosse centrale en autoconsommation des Outre-Mer. Le projet s’inscrit dans le cadre de la volonté de l’Aéroport Réunion Roland Garros d’accélérer leur transition énergétique en mettant à profit le solaire. Installé sur le parking de l’aéroport, le projet d’une puissance de 1,3 MWc va générer 2,2 GWh par an d’électricité bas carbone. En outre, ce projet permettra d’éviter l’émission annuelle de 1600 tonnes de CO2 ce qui représente un bénéfice économique et environnemental significatif.

Un engagement sociétal et environnemental

« GreenYellow est fier d’accompagner l’Aéroport Réunion Roland Garros dans sa transition écologique, en lui fournissant des solutions énergétiques respectueuses de l’environnement, qui lui permettront de réduire sa consommation et d’améliorer sa performance énergétique. » a indiqué Otmane Hajji, Président de GreenYellow. « L’Aéroport Réunion Roland Garros est heureux et fier du dispositif installé avec grand professionnalisme sur ses infrastructures. Notre engagement sociétal et environnemental en faveur du territoire réunionnais est un axe fort de notre plan stratégique, que nous déployons ici avec notre partenaire GreenYellow » a indiqué Guillaume Branlat, Président du Directoire de l’Aéroport Réunion Roland Garros.