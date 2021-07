Une Ã©tude Observ’ER dÃ©crypte le marchÃ© 2020 des installations solaires photovoltaÃ¯ques individuelles : la dynamique est en place

Hausse de 33% en 2020 sur le segment des installations photovoltaïques de moins de 3 kW et progression de 10 à 28 % de la part d’installations avec stockage parmi celles en autoconsommation, telles sont les principales indications de l’étude d’Observ’ER (Observatoire des énergies renouvelables). Décryptage !

Avec 61 330 kW pour 29 130 installations, le segment des opérations de moins de 3 kW progresse de 33 % en 2020, et semble avoir été peu impacté par la crise sanitaire. A ce rythme la filière pourrait retrouver son niveau de 2011, soit plus de 87 000 kW, dès l’an prochain. Celui de 3 à 9 kW est également en hausse de 27%, avec 60 110 kW pour 10 930 installations. 2020 marque donc une reprise sur ce segment en constante baisse depuis 2016.

La part d’installations en autoconsommation sur le segment inférieur à 3kW continue de croître (89% du marché en 2020), et parmi elles, le stockage gagne du terrain (28 % en 2020 contre 10 % en 2019) au détriment des opérations sans stockage avec injection de surplus. Bien que représentant toujours le plus gros marché, le sud de la France perd du terrain au profit de la moitié nord, dont les deux premiers marchés en 2020 sont le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire. On observe une très légère baisse des prix de vente sur l’année 2020, qui devraient malheureusement repartir à la hausse au vu des tendances de ce début 2021.

www.energies-renouvelables.org/observ-er/etudes/Observ-ER-Etude-2021-marche-photovoltaique-2020.pdf