L’Institut Fraunhofer livre son nouveau rapport sur le dÃ©veloppement du photovoltaÃ¯que dans le monde

L’Institut Fraunhofer pour les systèmes d’énergie solaire ISE, soutenu par PSE Projects GmbH, publie régulièrement un rapport sur l’état de l’art du PV depuis une dizaine d’années. Le rapport contient une compilation des faits les plus importants sur le photovoltaïque (PV) en Allemagne, dans l’Union européenne et dans le monde, documentant en particulier le développement du marché photovoltaïque, l’efficacité des cellules et modules solaires ainsi que les prix au cours des dernières décennies. La dernière édition est désormais disponible gratuitement sur le site Web de Fraunhofer ISE.

Objectif du rapport PV de l’Institut Fraunhofer : collecter des données provenant d’une grande variété de sources dans un seul support, le préparer et le rendre facilement accessible au plus grand nombre. Le professeur Andreas Bett, directeur de Fraunhofer ISE, explique : « À l’origine, nous avons commencé cela comme un service pour nos scientifiques parce que nous avons réalisé à quel point il est long d’obtenir des faits fiables sur le marché photovoltaïque. En tant qu’institut de recherche solaire, nous sommes heureux d’apporter une base de discussion objective en mettant ces données, que nous avons verifies et préparées de la manière la plus compréhensible possible, à la disposition de tous.”

La dernière version du PV Report contient des chiffres mis à jour sur la production photovoltaïque, la capacité et les performances des installations ainsi que d’autres données, qui ont été compilées pour la première fois dans cette édition. Par exemple, le temps de retour énergétique, ou EPBT (Energy Pay Back Time (energy assessment data)), est la période nécessaire au système PV pour produire la même quantité d’électricité (convertie en énergie primaire équivalente) que celle produite par le réseau pour sa fabrication. Pour la première fois, le rapport PV montre l’évolution historique de l’EPBT ainsi que des valeurs comparables pour différentes régions géographiques. Par exemple, l’EPBT des systèmes de toiture avec des modules photovoltaïques en silicium fabriqués en Chine avec un rendement de 19,9 % est compris entre 1 et 1,3 an en Europe et entre 0,44 (Inde) et 1,42 an (Canada) dans le monde.

Autre nouveauté, une carte de l’Europe montrant les capacités de production tout au long de la chaîne de valeur photovoltaïque pour les matériaux, les cellules solaires et les modules photovoltaïques dans les différents États membres de l’UE. Il est acquis que des installations de production sont en activité dans de nombreux pays européens, notamment dans le secteur des modules avec une capacité totale d’environ 7 gigawatts (GW) par an. De même, il existe actuellement des capacités de production de matériau silicium, équivalentes à environ 50 GW d’énergie solaire par an. Les installations de production de cellules solaires croissent actuellement à un rythme actuel d’environ 1 gigawatt par an.