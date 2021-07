Enphase Energy reÃ§oit lâ€™Electrical Energy Storage Award pour sa nouvelle solution de batterie en rÃ©sidentiel Encharge

Enphase Energy a reçu le prestigieux prix EES (Electrical Energy Storage Award) pour sa nouvelle solution de stockage résidentiel Encharge. Le prix EES récompense les produits et solutions pionniers en matière de systèmes de stockage d’énergie électrique stationnaires et mobiles. Lors d’un événement virtuel organisé par l’organisation Smarter E le 21 juillet, le prix a été remis à Peter van Berkel, General Manager d’Enphase Energy Europe.

Le jury du salon digital Smarter E a été impressionné par l’approche unique, sûre et robuste de la solution Encharge. Cette dernière se révèle très pertinente pour les marchés mondiaux souffrant d’une alimentation électrique instable et de conditions climatiques difficiles. La solution à micro-onduleurs multiples permet un haut degré de modularité, crée une redondance et conduit à une plus grande fiabilité. L’installation du système est simplifiée grâce à des unités individuelles plus légères, un câblage AC et un système monophasé ou triphasé. La communication sans fil avec l’unité de commande et d’autres interfaces de communication, y compris l’onduleur PV, représente une avancée, notamment pour l’électrification rurale.

” Ce prix est une véritable reconnaissance de l’industrie. Il démontre que la solution de stockage résidentiel Encharge est un produit innovant et fiable pour les propriétaires qui veulent devenir indépendants sur le plan énergétique. Ce système de stockage tout-en-un couplé au secteur dispose d’une capacité totale d’énergie utilisable de 3,5 kWh (Encharge 3) ou 10,5 kWh (Encharge 10) et comprend quatre micro-onduleurs intégrés formant un réseau d’une puissance de 1,28 kW. Les installateurs peuvent rapidement sélectionner la bonne dimension du système pour répondre aux besoins de leurs clients ” déclare Peter van Berkel, General Manager d’Enphase Energy Europe.

Les systèmes Encharge 3 et Encharge 10 sont déjà disponibles à la commande en Allemagne, et le seront en Belgique en septembre. D’autres pays d’Europe suivront par la suite. Les Encharge 3 et Encharge 10 seront présentés à plusieurs salons européens au cours de l’automne 2021, notamment Intersolar à Munich et Solar Solutions aux Pays-Bas.