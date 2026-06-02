Une centrale solaire de 296 kWc en autoconsommation collective alimente 4 consommateurs publics et privÃ©s du territoire Mosellan

UEMÂ et laÂ commune dâ€™AubeÂ ont inaugurÃ© mardi 2 juin dernier la centrale photovoltaÃ¯que dâ€™Aube,Â neuviÃ¨me installation en autoconsommation collective portÃ©e par le Groupe UEM sur son territoire mosellan. L’ACC, un modÃ¨le qui parle aux collectivitÃ©s en quÃªte de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique et de partage de l’Ã©nergie !Â

Mise en service en fÃ©vrier 2026, cette centrale au sol deÂ 296 kWcÂ est composÃ©e deÂ 550 panneaux bi-verreÂ qui produiront chaque annÃ©e environÂ 332 MWh, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique (hors chauffage) deÂ 66 Ã 70 foyersÂ mosellans. Lâ€™Ã©lectricitÃ© produite est partagÃ©e entre quatre acteurs publics et privÃ©s situÃ©s dans un rayon de 10 km autour du site :le dÃ©partement de la Moselle, la commune dâ€™Aube, le bailleur socialÂ MoselisÂ et lâ€™entreprise Marcotullio.

D’un terrain en friche Ã une centrale solaire de proximitÃ©

Le projet dâ€™Aube est nÃ© dâ€™une dÃ©marche dâ€™initiative dâ€™UEM, qui a rachetÃ© Ã la commune mosellane (300 habitants) un terrain deÂ 5 600 mÂ² inutilisÃ© et encombrÃ© de gravats. AprÃ¨s nettoyage et mise Ã plat du site, lâ€™Ã©nergÃ©ticien y a installÃ© une centrale photovoltaÃ¯que au sol, conÃ§ue pour prÃ©server la rÃ©versibilitÃ© du foncier : les structures sont lestÃ©es, posÃ©es directement sur le sol, sans aucune fondation â€“ un systÃ¨me conÃ§u et mis en Å“uvre par lâ€™installateur franÃ§ais Tysilio, qui a assurÃ© la construction de la centrale. Lâ€™installation est par ailleurs compatible avec une activitÃ© agricole. Les panneaux, suffisamment espacÃ©s et surÃ©levÃ©s, permettent Ã la vÃ©gÃ©tation de se dÃ©velopper librement sous lâ€™ombriÃ¨re, et lâ€™entretien du site est assurÃ© en Ã©co pÃ¢turage par les moutons dâ€™un agriculteur local. En parallÃ¨le de lâ€™acquisition du terrain, UEM a financÃ© lâ€™installation de panneaux photovoltaÃ¯ques sur le toit de la salle des fÃªtes dâ€™Aube, en accompagnement de la dÃ©marche de dÃ©carbonation engagÃ©e par la commune. Â« Ce projet a permis de valoriser un terrain inutilisÃ© de notre commune et de le transformer en un vÃ©ritable atout pour le territoire. Câ€™est une fiertÃ© pour Aube de contribuer, Ã son Ã©chelle, Ã la production dâ€™une Ã©nergie locale et renouvelable, partagÃ©e avec dâ€™autres acteurs mosellans Â»Â se rÃ©jouit Jean-Christophe Moulon,Â Maire dâ€™AubeÂ .

L’autoconsommation collective : un modÃ¨le Ã©quitable au service du territoire

Lâ€™autoconsommation collective permet Ã plusieurs consommateurs, situÃ©s sur une zone gÃ©ographique limitÃ©e, de bÃ©nÃ©ficier de lâ€™Ã©lectricitÃ© issue dâ€™une mÃªme centrale. Ã€ Aube, conformÃ©ment Ã la rÃ©glementation applicable en zone rurale, le pÃ©rimÃ¨tre maximal admis est un rayon de 10 kilomÃ¨tres autour de la centrale (soit 20 km de diamÃ¨tre).Â Le mÃ©canisme repose sur une rÃ©partition de la production en temps rÃ©el : la totalitÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite est injectÃ©e sur le rÃ©seau public de distribution exploitÃ© par rÃ©sÃ©da. Ã€ chaque instant, elle est ensuite rÃ©partie entre les participants au prorata de leur consommation propre Ã ce moment-lÃ . Cette clÃ© de rÃ©partition, dÃ©finie contractuellement et gÃ©rÃ©e automatiquement par le gestionnaire de rÃ©seau, garantit une distribution Ã©quitable et optimisÃ©e de lâ€™Ã©nergie. Les besoins complÃ©mentaires des consommateurs, notamment la nuit et en pÃ©riode hivernale, sont assurÃ©s par UEM en tant que fournisseur dâ€™Ã©lectricitÃ©.Â Sur le site dâ€™Aube, le taux dâ€™autoconsommation de lâ€™Ã©nergie produite est estimÃ© entre 90 et 95 % durant les pÃ©riodes estivales de forte production, et atteindrait pratiquement 100 % en hiver, oÃ¹ une production plus faible est intÃ©gralement absorbÃ©e par les besoins des consommateurs.

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UEM, intÃ©grateur complet d’un modÃ¨le qui s’impose dans les territoires

Sur le projet dâ€™Aube, UEM a assumÃ©Â un rÃ´le dâ€™intÃ©grateur complet, du foncier Ã lâ€™exploitationÂ : prospection et acquisition du terrain, obtention des autorisations administratives, pilotage de la construction en partenariat avec un installateur franÃ§ais, raccordement au rÃ©seau via rÃ©sÃ©da et exploitation de la centrale sur le long terme. Cette maÃ®trise de bout en bout permet dâ€™offrir aux collectivitÃ©s et aux acteurs locauxÂ une solution clÃ© en main, sans investissement Ã leur charge, avec un prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©fini contractuellement Ã lâ€™avance.Â Aube constitue la neuviÃ¨me centrale photovoltaÃ¯que en autoconsommation collective mise en service par le Groupe UEM. Ce modÃ¨le sâ€™est progressivement imposÃ© comme le format de rÃ©fÃ©rence du dÃ©veloppement solaire dâ€™UEM, parce quâ€™il reste Ã©conomiquement pertinent dans un contexte de prix de marchÃ© bas et quâ€™il offre un dÃ©bouchÃ© concret aux propriÃ©taires de terrains ou de bÃ¢timents souhaitant valoriser leur patrimoine en produisant une Ã©nergie locale et dÃ©carbonÃ©e.Â Â« Lâ€™autoconsommation collective est aujourdâ€™hui au cÅ“ur de notre stratÃ©gie de dÃ©veloppement solaire. Câ€™est un modÃ¨le qui parle aux collectivitÃ©s parce quâ€™il leur permet de bÃ©nÃ©ficier dâ€™une Ã©nergie renouvelable, locale et Ã un prix maÃ®trisÃ© sur le long terme, sans avoir Ã porter elles-mÃªmes lâ€™investissement. Avec cette neuviÃ¨me centrale, UEM confirme son rÃ´le dâ€™opÃ©rateur de rÃ©fÃ©rence sur ce segment en Moselle et Meurthe-et-Moselle Â»Â ajoute StÃ©phane Kilbertus,Â Directeur gÃ©nÃ©ral dâ€™UEM.

EncadrÃ©

Quid du groupe UEMÂ ?

Entreprise Locale de Distribution nÃ©e en 1901, le Groupe UEM produit et fournit de lâ€™Ã©nergie Ã plus de 173 000 clients â€“ particuliers, entreprises et collectivitÃ©s â€“ sur 142 communes mosellanes. Acteur engagÃ© de la transition Ã©nergÃ©tique, le Groupe exploite un mix renouvelable diversifiÃ© associant hydroÃ©lectricitÃ©, biomasse, Ã©olien et solaire, et accompagne les territoires dans le dÃ©ploiement dâ€™Ã©nergies locales dÃ©carbonÃ©es. UEM compte 843 collaborateurs et a rÃ©alisÃ© un chiffre dâ€™affaires de 926 millions dâ€™euros en 2025.

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