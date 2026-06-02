Mai 2026 : un niveau de volatilité inédit sur le marché de l’électricité

Storio Energy, pionnier du stockage d’énergie en BtoB, publie son observatoire des prix de l’électricité, actualisé pour mai 2026. Un mois de mai record en termes de volatilité !

Après un mois d’avril déjà marqué par des records historiques de prix négatifs et une forte volatilité, le marché électrique français franchit un nouveau seuil. Le mois de mai 2026 établit un record historique de volatilité pour un mois de mai, avec une généralisation des prix nuls ou négatifs pendant les heures solaires et des écarts de prix toujours plus marqués entre les périodes de surproduction et les heures de pointe.

Un record historique de volatilité pour un mois de mai

Le spread moyen observé en mai 2026, c’est-à-dire l’écart entre le prix horaire le plus élevé et le plus faible de chaque journée, atteint 141 €/MWh. Les prix élevés, avec une moyenne des heures hautes de 123 €/MWh, restent soutenus par le niveau des cours du gaz européen, tandis que les prix bas, qui atteignent en moyenne -18 €/MWh, reflètent la multiplication des épisodes de surproduction pendant les heures de forte production photovoltaïque. Ce niveau de volatilité constitue un record pour un mois de mai. À titre de comparaison, même au plus fort de la crise énergétique de 2022, cet indicateur n’avait pas dépassé les 100 €/MWh, alors que le prix moyen de l’électricité avoisinait les 200 €/MWh.

La nouvelle norme des prix négatifs pendant les heures d’ensoleillement

Le 1er mai 2026 a battu le record historique de prix négatifs avec une cotation à -498 €/MWh. Cette situation exceptionnelle s’explique par la combinaison d’une consommation particulièrement faible liée au jour férié, d’une production photovoltaïque en forte croissance et d’une moindre modulation du parc nucléaire. Au-delà de ce record ponctuel, c’est la fréquence des épisodes de prix nuls ou négatifs qui retient l’attention. En mai 2026, 80 % des journées ont connu au moins une heure de prix nul ou négatif. Entre 13h et 17h, près des deux tiers des créneaux horaires ont affiché des prix inférieurs ou égaux à zéro.

« Nous observons désormais des écarts de prix qui dépassent régulièrement le coût du stockage par batterie »

Les clients de Storio Energy bénéficient directement de cette évolution en valorisant la volatilité du marché au lieu de la subir. Le stockage permet de capter les périodes d’électricité abondante et peu chère pour restituer l’énergie lorsque les prix redeviennent élevés, renforçant ainsi la compétitivité des sites industriels. Depuis le début de l’année, le spread moyen atteint 119 €/MWh, soit plus du double du LCOS (Levelized Cost of Storage) des batteries. Dans ce contexte, les opportunités d’arbitrage offertes par les marchés de l’électricité continuent de progresser. Pour Jean-Yves Stephan, CEO & cofondateur de Storio Energy : “Mai 2026 marque une nouvelle étape dans la transformation du système électrique. Nous observons désormais des écarts de prix qui dépassent régulièrement le coût du stockage par batterie, créant des opportunités économiques inédites pour les acteurs capables d’apporter de la flexibilité. L’écart de compétitivité continue de se creuser entre ceux qui subissent la volatilité des prix de l’électricité et ceux qui savent en tirer parti.”