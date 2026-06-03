Top Toit Ã©volue et devient VES – Volta Enveloppe SystÃ¨mes : une nouvelle Ã©tape portÃ©e par la dynamique photovoltaÃ¯que du Groupe Volta

Le spÃ©cialiste bordelais de l’Ã©tanchÃ©itÃ© industrielle franchit une nouvelle Ã©tape dans son histoire. Filiale du Groupe Volta depuis fin 2023, l’entreprise adopte une identitÃ© Ã la hauteur de ses ambitions : VES, Volta Enveloppe SystÃ¨mes. De quoi proposer Ã©galement proposer une offre globale autour de lâ€™enveloppe du bÃ¢timent et des solutions photovoltaÃ¯quesÂ !Â Â

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Depuis son intÃ©gration au Groupe Volta, Top Toit poursuit sa transformation avec une ambition claireÂ : proposer une approche globale et durable de lâ€™enveloppe du bÃ¢timent.

La volontÃ© de structurer durablement une offre globale autour de lâ€™enveloppe du bÃ¢timent et des solutions photovoltaÃ¯ques

Cette Ã©volution donne aujourdâ€™hui naissance Ã VES – Volta Enveloppe SystÃ¨mes.

BasÃ©e Ã MÃ©rignac, VES capitalise sur plusieurs dÃ©cennies dâ€™expÃ©rience mÃ©tier dans lâ€™Ã©tanchÃ©itÃ© industrielle, lâ€™isolation thermique et lâ€™enveloppe du bÃ¢timent. Ses Ã©quipes interviennent sur lâ€™ensemble de la Nouvelle-Aquitaine avec une forte culture terrain, de rÃ©activitÃ© et de service, pour des clients comme Framapack, Carrefour, Intersport, Vinci Facilities ou Abbvie. Cette nouvelle Ã©tape sâ€™accompagne Ã©galement dâ€™un renforcement des Ã©quipes ainsi que dâ€™une consolidation de lâ€™organisation interne, avec lâ€™arrivÃ©e de nouveaux collaborateurs au sein du bureau dâ€™Ã©tudes et des Ã©quipes techniques dÃ¨s 2026.

Cette dynamique traduit la volontÃ© de VES et du Groupe VOLTA de structurer durablement une offre globale autour de lâ€™enveloppe du bÃ¢timent et des solutions photovoltaÃ¯ques.

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VES : une nouvelle dynamique autour de lâ€™autoconsommation pour lâ€™enveloppe du bÃ¢timent

Le choix du nom Volta Enveloppe SystÃ¨mes incarne dÃ©sormais une rÃ©alitÃ© opÃ©rationnelle, et sâ€™inscrit dans lâ€™Ã©volution naturelle de Top toit. L’entreprise intervient sur l’ensemble des mÃ©tiers de l’enveloppe du bÃ¢timent : Ã©tanchÃ©itÃ©, bardage, sÃ©curisation des accÃ¨s en toiture, isolation thermique, rÃ©novation Ã©nergÃ©tique, et solutions photovoltaÃ¯ques en synergie avec les expertises du Groupe Volta. Ce pÃ©rimÃ¨tre Ã©largi rÃ©pond pleinement Ã une Ã©volution profonde du marchÃ© : les donneurs d’ordre ne cherchent plus un simple Ã©tancheur mais un partenaire capable d’intÃ©grer performance technique, durabilitÃ© des ouvrages et transition Ã©nergÃ©tique dans une mÃªme relation. L’intÃ©gration au Groupe Volta, producteur indÃ©pendant d’Ã©nergies renouvelables avec prÃ¨s de 600 centrales en exploitation, confÃ¨re Ã VES une capacitÃ© unique : proposer en option Ã ses clients industriels et tertiaires une offre clÃ© en main, couplant rÃ©novation de toiture et installation de centrale photovoltaÃ¯que, dans une logique d’autoconsommation.

Le 1er juin : un premier chantier sous les nouvelles couleurs

Pour marquer cette nouvelle Ã©tape, VES a dÃ©marrÃ© le 1er juin dernier un chantier d’envergure Ã Gradignan, en Gironde : la rÃ©fection en membrane PVC de 4 000 mÂ² de toiture pour l’imprimerie Autajon, rÃ©fÃ©rence rÃ©gionale dont les Ã©tiquettes habillent les plus grands crus du Bordelais. Â«Â Ce premier chantier revÃªt une importance particuliÃ¨re dans une rÃ©gion oÃ¹ l’engagement, la prÃ©cision et l’esprit d’Ã©quipe constituent des valeurs profondÃ©ment ancrÃ©es et qui font Ã©cho Ã celles qui nous animent tous les joursÂ Â», conclut Christophe GuÃ©gan.

EncadrÃ©

Christophe GuÃ©gan : une nouvelle dynamique portÃ©e par le terrain

Depuis janvier 2026, Christophe GuÃ©gan accompagne la transformation de lâ€™entreprise aux cÃ´tÃ©s des Ã©quipes de VES, avec une approche fortement tournÃ©e vers le terrain, la proximitÃ© client et le dÃ©veloppement des relations partenaires.

Fort de trente annÃ©es dâ€™expÃ©rience dans le secteur du BTP, acquises au sein dâ€™entreprises familiales, il impulse avec les collaborateurs une nouvelle dynamique portÃ©e par la rÃ©activitÃ©, lâ€™engagement collectif et la qualitÃ© de service. Â«Â Chez VES, nous sommes convaincus que la confiance se construit par lâ€™engagement des Ã©quipes, la rÃ©activitÃ© terrain et la qualitÃ© des rÃ©alisations. Cette nouvelle identitÃ© traduit lâ€™Ã©volution de notre entreprise et notre volontÃ© dâ€™accompagner plus largement les enjeux de lâ€™enveloppe du bÃ¢timent, de la maintenance durable et des solutions Ã©nergÃ©tiques. Avec le soutien et la dynamique du Groupe VOLTA, nous affirmons aujourdâ€™hui notre ambition : faire de VES un acteur reconnu de lâ€™enveloppe du bÃ¢timent en Nouvelle-Aquitaine, en restant fidÃ¨les Ã ce qui fait notre force au quotidien : la proximitÃ©, lâ€™exigence terrain et lâ€™engagement collectifÂ Â», commente Christophe GuÃ©gan.