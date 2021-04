Une centrale hybride solaire et des batteries hors-rÃ©seau alimentent la mine dâ€™or de Fekola (Mali)

BayWa r.e et Suntrace GmbH, partenaires de B2Gold Corp. (CA), viennent de mettre en service d’une centrale hybride associant 30 MWc de photovoltaïque et 15,4 MWh de batteries pour le site de la mine d’or de Fekola au Mali. Il s’agit du plus important système hybride solaire PV-batteries hors réseau au monde pour l’industrie minière. Cette centrale renouvelable hybride a été intégrée à la centrale électrique existante et mise en service avec succès. La centrale photovoltaïque produit déjà à 75 % de sa puissance et entrera en service intégralement fin juin 2021.

La mine d’or de Fekola fonctionne en continu, 24h/24. Pendant la journée, la nouvelle centrale photovoltaïque de 30 MWc permet de mettre à l’arrêt trois des six générateurs de mazout lourd et de réduire significativement la production d’énergie des trois autres générateurs en fonctionnement. Le stockage d’électricité dans les batteries, d’une capacité de 15,4 MWh, compense les fluctuations dans la production d’électricité et assure un fonctionnement ininterrompu. Cela permet de couvrir 75% des besoins en électricité de la mine d’or durant la journée avec de l’énergie renouvelable.

Un projet historique

Combinant comme à Fekola énergie solaire, génération conventionnelle et batteries de stockage, les projet hybride sont des solutions très efficaces pour fournir un approvisionnement en électricité fiable de jour comme de nuit, dans des zones hors réseau. B2Gold, exploitant du site, a donné son accord pour le lancement de ce projet hybride adapté à ses besoins en juillet 2019, à la suite d’études préliminaires menées par Suntrace et BayWa r.e. Pour Dennis Stansbury, vice-président de B2BGold : « Suntrace et BayWa r.e. ont joué un rôle essentiel dans la mise en place d’une production d’électricité plus durable à Fekola. La création d’un système hybride PV-batteries était une solution évidente pour y parvenir ; à la fois pour des raisons écologiques et économiques. Il s’agit d’un projet historique qui, nous l’espérons, ouvrira la voie à une production d’électricité plus durable au sein de l’industrie minière en Afrique de l’Ouest. »

Economies de 13,1 millions de litres de mazout lourd chaque année

L’intégration de la centrale photovoltaïque et du système de batteries de stockage garantit un approvisionnement fiable en électricité et permet d’économiser 13,1 millions de litres de mazout lourd chaque année. La collaboration étroite entre les trois parties prenantes a été vitale pour mener à bien ce projet complexe et pour exploiter pleinement le potentiel immense du système hybride PV-batteries. Chaque année, le système PV-batteries va contribuer à réduire les émissions de CO2 de 39 000 tonnes. Martin Schlecht, chef des opérations chez Suntrace, a déclaré : « Nous sommes très fiers que B2Gold ait choisi Suntrace, et BayWa r.e en tant qu’expert en ingénierie et approvisionnement, pour soutenir le développement et la mise en œuvre de ce projet innovant. Grâce à un excellent travail d’équipe avec B2Gold et BayWa r.e., nous avons pu le mener à bien et ce, malgré les défis mondiaux imposés par la pandémie du COVID-19. Nous sommes fiers de livrer conjointement un projet fonctionnel, bien intégré aux opérations minières et capable de réduire d’environ 20% les émissions de CO2 de la centrale électrique de Fekola. »

Un défi technique considérable

Thorsten Althaus, chef de projet chez BayWa re, a ajouté: « Intégrer de manière sûre et fiable une si grande quantité d’énergie photovoltaïque dans un petit réseau isolé, était un défi technique considérable. Cela a nécessité l’utilisation de batteries de stockage, ainsi que la mise en place d’un système de contrôle sur-mesure. Tout a été conceptualisé dès les premières étapes du projet, et nous avons veillé à ce que notre vision soit correctement mise en œuvre par les fournisseurs. Il est extrêmement gratifiant de voir avec quelle efficacité cette solution fonctionne dans la réalité. Cela prouve que la technologie est performante et est prête à être appliquée à d’autres projets. »