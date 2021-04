Rapport annuel 2020 de l’ADEME Ã  travers 52 histoires de transition Ã©cologique

L’ADEME présente son rapport annuel 2020 sous la forme d’un magazine, qui raconte son engagement pour accélérer la transition écologique en 52 histoires, comme les 52 semaines de l’année. Elles illustrent les bénéfices pour les citoyens, les entreprises, les territoires et les «Adémiens» eux-mêmes des programmes et accompagnements de l’Agence. Malgré une crise sanitaire inédite, l’ADEME a su s’adapter, poursuivre son activité et se mobiliser pour mettre en œuvre des solutions exceptionnelles comme le Plan «France Relance». Quatre chapitres racontent concrètement les bénéfices de l’action des Adémiens pour les citoyens, les entreprises, les territoires et comment l’ADEME se transforme elle-même pour réduire son empreinte environnementale et améliorer son impact. A consulter !

librairie.ademe.fr/rapport-d-activite/4525-rapport-annuel-2020-de-l-ademe-9791029717604.html