Ce dimanche 18 avril Ã  23h sur LCP : “Ces Ã©nergies qui vont changer nos vies”

Dimanche 18 avril prochain, « Ces idées qui gouvernent le monde », l’émission présentée par Emile Malet sur LCP aura pour thème: “Ces énergies qui vont changer nos vies“. Bien avant cette pandémie de la Covid-19 et et dès qu’elle sera passée, le monde poursuivra sa marche en avant en innovant dans le domaine des énergies. Cette transformation va changer nos modes de vie, bousculer l’économie, verdir l’environnement et connecter les territoires. De quoi s’agit-il concrètement? Face au réchauffement climatique et aux pollutions carbonées qui portent atteinte à l’environnement, l’urgence écologique est devenue une priorité économique, territoriale, sociale et politique. Les sources d’énergie se diversifient, elles sont plus propres et mieux conservées, l’électricité a le vent en poupe, la mutation des transports est en cours et les territoires s’adaptent aux nouvelles mobilités. Avec le concours du numérique, cette révolution énergétique va changer nos vies. Avec au casting, la participation de Christine Goubet-Milhaud, présidente de l’Union française de l’électricité (UFE), Armand Laferrère, Directeur des Affaires Publiques, ORANO, Luc Chausson, Directeur des Projets Stratégiques “Together 2025″, Volkswagen et Philippe Montantême, Senior Vice-Président, TOTAL. De quoi veiller un peu dimanche soir prochain !