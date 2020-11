Une avancÃ©e pour les CEE dans le secteur solaire : une option Ã  lâ€™Ã©tude des experts de la DGEC

Lors de la conférence dédiée à la recherche de mécénat pour l’association Sol Solidaire, Sophie Mourlon, la directrice de l’énergie au Ministère de la transition énergétique, a eu à répondre à une question sur les certificats d’économies d’énergies (CCE) liés à l’usage de l’énergie solaire. Un sujet sur lesquels travaille notamment le syndicat Enerplan depuis quelques mois déjà.

Sur la question, Sophie Mourlon, a rappelé que « les CEE visent les économies d’énergie et ils peuvent venir en complément, et d’ailleurs les bailleurs HLM en sont des utilisateurs importants… la bonne formule pour les ménages précaires est de coupler l’autoconsommation et la rénovation énergétique… Les dispositifs de soutien à la production photovoltaïques sont des dispositifs d’obligation d’achat… les CEE viennent en plus sur les actions de maîtrise de l’énergie et de la demande ».

Et André Joffre de rappeler que des ouvertures récentes plaident pour des CEE dans le solaire, comme l’ANAH qui prévoit des aides à l’autoconsommation à usage domestique ou encore le Plan « France-Relance » avec des investissements visant à renforcer l’autonomie énergétique des bâtiments publics, notamment du point de vue des énergies renouvelables (par exemple mise en place de pompes à chaleur, panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie… De fait pour André Joffre, l’ouverture des CEE à l’autoconsommation PV serait une réponse extrêmement pertinente notamment dans une optique sociale et de lutte contre la précarité énergétique.

« On prépare la 5ème période des CEE qui sont en cours de réforme. Je prends le point » a souligné Sophie Mourlon prête à analyser plus avant cette proposition.