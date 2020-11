Mersen prÃ©sente son offre globale de solutions de protection pour le photovoltaÃ¯que

Dans le marché du photovoltaïque, Mersen est un acteur clé pour développer des installations électriques photovoltaïques avec une sûreté et une fiabilité accrue.

Mersen présente l’ensemble de son portefeuille d’offres et solutions HelioProtection® dédiées aux installations photovoltaïques. Le programme HelioProtection® de Mersen, repose sur trois points :

• la Spécialisation : toutes les solutions du programme ont été spécifiquement développées pour les applications photovoltaïques, en conformité avec les dernières normes en vigueur dans le domaine.

• l’Innovation : les solutions qui constituent le programme HelioProtection® sont toutes conçues et fabriquées avec des outils à la pointe de la technologie.

• l’Expertise : ce programme est accompagné sur le marché par une équipe d’experts Mersen qui aide le client à choisir la solution la mieux appropriée pour répondre à son besoin.

Parmi l’offre HelioProtection® de Mersen, on retrouve :

· Les fusibles HelioProtection® gPV pour les chaînes – 600 VDC, 1000 VDC

Les séries de de fusibles HP (HP6M, HP10M, HP10M CC, HP15M) de Mersen sont conçues spécialement pour protéger les modules photovoltaïques contre les courants inverses. Les fusibles HP6M ont été développés avec un courant de coupure minimum excessivement bas à 1,35 fois son courant nominal. Cela assure une coupure du circuit absolument sûre et fiable sous les conditions spécifiques des installations PV pour lesquelles les courants de défaut sont très faibles. Un modèle existe avec des terminaisons Crimp Cap, spécialement conçues pour des applications de fusibles en ligne. Cette cosse à sertir connecte le câble au fusible sans soudure, avec encapsulation par surmoulage du fusible et du câblage. Ces fusibles ont été développés spécialement pour les systèmes photovoltaïques de toitures industrielles et de capacité industrielle de 1.000 VDC. Leur design amélioré leur confère une longévité accrue grâce à une meilleure résistance aux hautes températures ainsi qu’à la tenue au courant cyclé.

· Fusibles HelioProtection® gPV pour les groupes de chaînes – 1000 VDC, 1200 VDC, 1500 VDC

La série de fusibles photovoltaïques de Mersen est spécialement développée et conçue pour la protection des systèmes photovoltaïques. Ils sont conçus pour la protection des câbles dans un groupe de chaînes photovoltaïques en cas de court-circuit dans un coffret (catégorie fusible principal). Cette gamme de fusibles principaux HelioProtection® est disponible dans les tailles 1XL/2XL/3L utilisées mondialement. Ils sont de type gPV et répondent aux normes photovoltaïques CEI 60269-6 et UL 248-19. Plusieurs designs sont disponibles : couteaux pleins ou boulonnés pour montage direct, avec ou sans percuteur.

· Les porte-fusibles HelioProtection®

Dédié au courant continu en général, le Modulostar® est conforme aux normes UL 4248-19 et CEI 60269 ainsi qu’à la Directive européenne RoHs. Les pièces plastiques sont classées UL 94 V0 à V2. Le Modulostar® est robuste, compact et modulaire. Il est disponible avec ou sans indication fusion fusible. L’indication fusion fusible fonctionne de 220VDC à 1000VDC.

Les porte-fusibles UltraSafe™ et la série HP15FHM32 pour fusibles et fusibles gPV 10/14×85 mm : Mersen offre ce qui se fait de mieux en termes de sécurité pour les applications photovoltaïques de l’industrie avec une sécurité accrue grâce à la protection contre le toucher fortuit (indice de protection IP20).

Le modèle US15M1HEL est conçu avec des connexions directes pour busbar et ne nécessite pas l’ajout d’un peigne : économie, gain de temps et l’installation est simplifiée participent à lui donner une durée de vie exceptionnelle. Les bornes d’entrée et de sortie de la série HP15FHM32 sont compatibles avec un câblage photovoltaïque standard et des barres omnibus en peigne, fournissant une meilleure polyvalence pour les installations par les utilisateurs finaux.

· Fusibles NH 800 VAC et interrupteur-sectionneurs pour onduleurs de branche 800V AC

Les fusibles NH 800 VAC de Mersen ont été spécialement conçus pour les systèmes photovoltaïques avec onduleurs 1500 VDC / 800 VAC. Grâce à une conception spécifique de l’élément fusible argent par rapport aux fusibles de protection conventionnels de classe gG, ces nouveaux fusibles de 800 VAC peuvent interrompre toute surcharge de courant, et un courant de coupure jusqu’à 90 kA et à une tension testée de 880V, dans une taille de type NH standard. Avec une classe de fonctionnement gR décrite dans les normes CEI 60269 et UL 248-13, Mersen peut fournir une offre de fusibles acceptée dans le monde entier, quelle que soit la zone d’installation : Europe, Asie, Amérique du Sud ou Amérique du Nord.

Mersen est désormais le seul fabricant à proposer un ensemble complet de fusibles NH et interrupteur-sectionneurs fusibles NH conçus spécifiquement pour répondre aux exigences de protection et de distribution des réseaux électriques du côté AC des nouveaux onduleurs de branche avec une tension de fonctionnement nominale de 800 VAC. Cette nouvelle offre comprend des fusibles NH et des interrupteurs-sectionneurs fusibles NH, en version horizontale (Multibloc®) et en version verticale (Multivert®).

La solution Mersen comprend :

Fusibles NH – liens taille 1 (50A à 160A) et taille 2 (200A à 250A)

Gamme de Multibloc® 800V AC taille 1 & taille 2 compatible avec les fusibles tailles 1 & 2

Gamme de Multivert® 800V AC taille 1 compatible avec les fusibles taille 1