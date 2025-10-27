Une annÃ©e record pour les livraisons de chaleur par rÃ©seaux, et une dynamique remarquable pour les rÃ©seaux de froid

Les rÃ©seaux de chaleur connaissent une croissance sans prÃ©cÃ©dent : +9,3 % de chaleur livrÃ©e en 2024 par rapport Ã lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente, un record historique. Dans le mÃªme temps, les rÃ©seaux de froid sâ€™imposent comme une rÃ©ponse concrÃ¨te Ã lâ€™adaptation au changement climatique.Â Ces rÃ©sultats sont issus de lâ€™enquÃªte annuelle des rÃ©seaux de chaleur et de froid, rÃ©alisÃ©e par FEDENE RÃ©seaux de chaleur & froid, avec le concours dâ€™AMORCE et sous la tutelle du Service de donnÃ©es et Ã©tudes statistiques (SDES) des ministÃ¨res chargÃ©s de lâ€™environnement, de lâ€™Ã©nergie, de la construction, du logement et des transports.

Cette croissance exceptionnelle des livraisons de chaleur par rÃ©seaux, qui sâ€™exprime aussi en termes de nouveaux raccordements, est le rÃ©sultat conjuguÃ© du cadre favorable mis en place par lâ€™Ã‰tat et du choix de nombreuses collectivitÃ©s de privilÃ©gier les rÃ©seaux de chaleur comme rÃ©ponse Ã la crise Ã©nergÃ©tique de 2022. Le Fonds chaleur et lâ€™augmentation de son enveloppe depuis 2021ont Ã©tÃ© les catalyseurs de cette croissance.Â Alors que lâ€™Ã©tÃ© 2025 a Ã©tÃ© le troisiÃ¨me plus chaud depuis prÃ¨s d’un siÃ¨cle de relevÃ©s, le dÃ©veloppement remarquable des rÃ©seaux de froid confirme Ã©galement la place de ces installations comme outil dâ€™adaptation au changement climatique.

La plus forte progression historiquement observÃ©e en termes de livraison de chaleur

CorrigÃ©es de la rigueur climatique, les livraisons de chaleur atteignent 32,3 TWh en 2024, soit une augmentation de 9,3 % par rapport Ã 2023. Cette augmentation est Ã comparer aux Ã©volutions de consommations globales des Ã©nergies dans le secteur rÃ©sidentiel (augmentation de seulement 1,1 % pour le gaz et de 0,4 % pour lâ€™Ã©lectricitÃ©), confirmant la montÃ©e en puissance de la filiÃ¨re des rÃ©seaux de chaleur.Â Ce record traduit de faÃ§on concrÃ¨te lâ€™accÃ©lÃ©ration de la dynamique de dÃ©veloppement des rÃ©seaux de chaleur depuis la fin du Covid et la crise Ã©nergÃ©tique de 2022. Garantissant le recours Ã des Ã©nergies renouvelables et de rÃ©cupÃ©ration locale et dont le coÃ»t est maÃ®trisÃ©, les rÃ©seaux de chaleur offrent aux collectivitÃ©s et entreprises des rÃ©ponses concrÃ¨tes aux enjeux dâ€™approvisionnement, de compÃ©titivitÃ© et de dÃ©carbonation.Â 2 374 nouveaux bÃ¢timents ont Ã©tÃ© raccordÃ©s depuis 2023. En dix ans, le nombre de bÃ¢timents connectÃ©s aux rÃ©seaux de chaleur a enregistrÃ© une croissance de 69 % pour atteindre prÃ¨s de 52 450 bÃ¢timents aujourdâ€™hui.Â Outre les nouveaux bÃ¢timents raccordÃ©s, le dÃ©veloppement des rÃ©seaux de chaleur se traduit aussi par la crÃ©ation de nouveaux rÃ©seaux et lâ€™extension dâ€™existants, avec + 430 km de rÃ©seaux en 2024, soit la distance entre Paris et Lyon.

Un taux dâ€™Ã©nergies renouvelables et de rÃ©cupÃ©ration Ã©levÃ© et croissant

La chaleur livrÃ©e par les rÃ©seaux est majoritairement dâ€™origine renouvelable ou de rÃ©cupÃ©ration (chaleur fatale issue des UnitÃ©s de valorisation Ã©nergÃ©tique des dÃ©chets (UVE) et des industries, biomasse, gÃ©othermie, solaire etc.). Le taux dâ€™Ã©nergies renouvelables et de rÃ©cupÃ©ration des rÃ©seaux, de 67 % en 2024, a plus que doublÃ© depuis 2009 (31 %), date de crÃ©ation du Fonds chaleur. Cette forte progression a permis de diminuer largement le recours aux Ã©nergies fossiles : Ã titre dâ€™exemple, le charbon et le fioul, qui reprÃ©sentaient 12,2 % de la production de chaleur pour les rÃ©seaux il y a dix ans, reprÃ©sentent aujourdâ€™hui seulement 1 %. La chaleur issue de lâ€™industrie, des data centers et des stations dâ€™Ã©puration reprÃ©sente unÂ potentiel important pour la dÃ©carbonation, car elle peut Ãªtre valorisÃ©e au sein des rÃ©seaux de chaleur. Pourtant, aujourdâ€™hui, ce potentiel demeure largement sous-utilisÃ©. Selon lâ€™ADEME, ce gisement reprÃ©sente prÃ¨s de 90 TWh, dont plus de 90 % issus du secteur industriel. Le recours aux Ã©nergies renouvelables et de rÃ©cupÃ©ration se traduit notamment en termes de bilan carbone : entre 2014 et 2024, lâ€™Ã©mission moyenne de COâ‚‚ en Analyse de Cycle de Vie (ACV) par kWh de chaleur livrÃ©e est passÃ©e de 184 Ã 109 grammes, soit une rÃ©duction significative de 41 %.

Une belle dynamique sur les rÃ©seaux de froid, rÃ©ponse vertueuse aux enjeux climatiques

Avec la multiplication des vagues de chaleur, les besoins en solutions de rafraÃ®chissement sâ€™accroissent. Plus vertueux et efficaces que les solutions individuelles, les rÃ©seaux de froid enregistrent en 2024 une belle progression, avec 5 nouveaux rÃ©seaux et + 204 bÃ¢timents raccordÃ©s en 2024 (+ 12 % par rapport Ã 2023). En tout, ce sont 294 km de rÃ©seaux de froid qui ont livrÃ© 0,9 TWh en 2024. Le Plan national dâ€™adaptation au changement climatique (PNACC) prÃ©voit de doubler la quantitÃ© de froid livrÃ©e par rÃ©seau dâ€™ici 2030.

Poursuivre la dynamique de dÃ©veloppement

Les rÃ©seaux de chaleur et de froid offrent des solutions concrÃ¨tes pour la rÃ©duction des Ã©missions de gaz Ã effet de serre et lâ€™adaptation au changement climatique. Le projet de Programmation Pluriannuelle de lâ€™Ã‰nergie prÃ©voit 52,7 TWh de chaleur livrÃ©e par les rÃ©seaux dont 75 % de chaleur renouvelable et de rÃ©cupÃ©ration en 2030 puis jusquâ€™Ã 90 TWh dont 80 % de chaleur renouvelable et de rÃ©cupÃ©ration en 2035. Ces objectifs devront Ãªtre confortÃ©s par des moyens financiers permettant de concrÃ©tiser ces ambitions. En particulier, le Fonds Chaleur continuera de jouer un rÃ´le clÃ© pour le dÃ©veloppement des rÃ©seaux de chaleur et de froid, et devra Ãªtre dotÃ© dâ€™un montant et dâ€™une trajectoire Ã la hauteur des enjeux. Pour continuer dâ€™accompagner cette dynamique de dÃ©veloppement, les entreprises de la FEDENE appellent Ã relever le Fonds chaleur au-delÃ des 800 Mâ‚¬, prÃ©vus dans le projet de loi de finances pour 2026.