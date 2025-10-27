A Solar&Storage Live, SunLib fera la promotion de lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique via les batteries

La sociÃ©tÃ© SunLib participe Ã Solar&Storage Live pour promouvoir lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique accessible Ã tous, via lâ€™abonnement dâ€™autoconsommation solaire dont elle est un acteur majeur.Â Â

SunLib sera au rendez-vous de Solar&Storage Live, Ã©vÃ©nement incontournable oÃ¹ toute la chaÃ®ne de valeur de lâ€™Ã©nergie solaire, sera reprÃ©sentÃ©e : Â« Notre abonnement est dÃ©sormais un maillon de cette chaÃ®ne. Et il apporte mÃªme la clÃ© du cadenas qui bloque lâ€™accÃ¨s au solaire et entrave la croissance du marchÃ©. Â», explique Karine Lienhard, directrice gÃ©nÃ©rale et cofondatrice de SunLib.

La clÃ©, câ€™est lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™usage et aux avantages du solaire sans les inconvÃ©nients de la propriÃ©tÃ© des panneaux. LÃ est lâ€™innovation majeure de lâ€™abonnement SunLib qui permet Ã tous, foyers, entreprises, collectivitÃ©, de sâ€™Ã©quiper dâ€™une installation solaire photovoltaÃ¯que clÃ© en main, performante, avec une garantie de bon fonctionnement et une garantie matÃ©riel sur toute la durÃ©e du contrat, sans avancer un centime. Pas besoin dâ€™apport ou de crÃ©dit pour les particuliers, pas dâ€™investissement ou dâ€™endettement lourd pour les entreprises et collectivitÃ©s. Simplement un abonnement avec des mensualitÃ©s fixes, Ã partir de 49 euros TTC par mois, comme pour un forfait tÃ©lÃ©phonique, internet ou streamingâ€¦

Lâ€™abonnement solaire pour produire, autoconsommerâ€¦ Et stocker !

Avec plus de 250 installateurs partenaires et plusieurs centaines dâ€™abonnÃ©s, SunLib rÃ©volutionne lâ€™accÃ¨s des FranÃ§ais Ã la production et Ã lâ€™autoconsommation dâ€™Ã©lectricitÃ©. Â« Le modÃ¨le se dÃ©veloppe vite parce quâ€™il facilite tout et rÃ©pond Ã lâ€™aspiration des FranÃ§ais qui aiment et veulent le solaire : 86% sont favorables Ã son dÃ©veloppement selon une Ã©tude Ifop rÃ©cente. Â» analyse Karine Lienhard. Â« Notre raison dâ€™Ãªtre est de rendre accessible Ã tout le monde ses avantages : produire et autoconsommer une Ã©lectricitÃ© propre, gagner en autonomie Ã©nergÃ©tique, faire des Ã©conomies et maÃ®triser son budget, participer Ã la transition Ã©nergÃ©tiqueâ€¦ Â» Â« Mais nous allons plus loin que lâ€™accÃ¨s Â», poursuit Karine Lienhard. Â« Nous voulons que nos abonnÃ©s bÃ©nÃ©ficient des meilleures solutions et puissent optimiser leur taux dâ€™autoconsommation en pilotant leurs usages de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite. SunLib leur fournit pour cela une application dÃ©diÃ©e, et nos offres peuvent Ãªtre complÃ©tÃ©es par des solutions de stockage sur batterie physique ou virtuelle. Cela permet aux abonnÃ©s de transformer lâ€™Ã©nergie solaire intermittente en ressource pilotable. Le taux dâ€™autoconsommation peut monter jusquâ€™Ã 90 %. Câ€™est un levier majeur de lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique. Â»

AccÃ©lÃ©rer le financement des nouveaux modÃ¨les, un impÃ©ratif pour la transition Ã©nergÃ©tique

Solar&Storage est lâ€™occasion pour SunLib de prÃ©senter et dâ€™expliquer ses offres dâ€™abonnement solaire, mais aussi de venir Ã la rencontre de nouveaux partenaires pour continuer Ã faire grandir son rÃ©seau national dâ€™installateurs certifiÃ©s RGE. La voix de lâ€™entreprise sera Ã©galement entendue sur scÃ¨ne, lors de la table ronde Â« AccÃ©lÃ©rer le financement des modÃ¨les Ã©conomiques dans le solaire et le stockage : stratÃ©gies pour un avenir durable Â», animÃ©e par Sylvie Perrin, prÃ©sidente de la plateforme verte. Â« Chez SunLib, nous sommes convaincus que rÃ©ussir la transition Ã©nergÃ©tique implique de dÃ©velopper et financer de nouveaux modÃ¨les qui lÃ¨vent les freins, comme le nÃ´tre. Â», affirme Karine Lienhard. Â« Et la finance a confiance dans le photovoltaÃ¯que solaire ! Â»

