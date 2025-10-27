Entech construit une centrale de stockage dâ€™Ã©nergie (BESS) pour le compte dâ€™un producteur dâ€™Ã©nergie solaire

Entech, sociÃ©tÃ© spÃ©cialisÃ©e dans le stockage et le pilotage intelligent des Ã©nergies renouvelables, annonce la signature, en partenariat avec Eiffage Energie SystÃ¨mes, dâ€™un contrat dans le nord de la France, portant sur la construction dâ€™une centrale de stockage et du poste HTB associÃ©, pour le compte dâ€™un producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©nergie solaire. La livraison de ce projet est prÃ©vue fin mars 2027.

Les unitÃ©s de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries, appelÃ©es Battery Energy Storage System (BESS), constituent les services systÃ¨me frÃ©quence de la Â« rÃ©serve secondaire” (1). Cette rÃ©serve est activÃ©e automatiquement par RTE pour corriger les dÃ©sÃ©quilibres entre lâ€™offre et la demande dâ€™Ã©lectricitÃ© sur le rÃ©seau, lesquels induisent des variations de frÃ©quence pouvant provoquer des phÃ©nomÃ¨nes de black-out. Au-delÃ de la gestion de lâ€™intermittence, les services systÃ¨me frÃ©quence(2) jouent donc un rÃ´le crucial dans la stabilitÃ© de la frÃ©quence, la congestion, la rÃ©serve de puissance et la rÃ©silience du rÃ©seau.

Construction dâ€™un systÃ¨me de stockage de 50 MW reliÃ© au rÃ©seau de transport HTB exploitÃ© par RTE

Le contrat remportÃ© par Entech et Eiffage Ã‰nergie SystÃ¨mes porte sur une installation dâ€™une puissance solaire de 5 MWc (pour une production annuelle estimÃ©e Ã 6 000 MWh). Elle sera dotÃ©e dâ€™une centrale BESS de 50 MW capable de stocker lâ€™Ã©nergie Ã©lectrique lorsque le rÃ©seau RTE sera en surcapacitÃ©, et de rÃ©injecter jusquâ€™Ã 100 MWh une Ã deux fois par jour pendant une vingtaine dâ€™annÃ©es. La centrale se compose de six Ã®lots duplicables, reliÃ©s Ã un poste HTB associÃ©. Chacun de ces Ã®lots comprend quatre containers batteries de 5 MWh et deux containers MÃ©dium Voltage Station (MVS) de 40 pieds. Lâ€™Ã©nergie stockÃ©e dans les batteries transite dans des convertisseurs de puissance (DC/AC), puis dans des transformateurs 33 kV, avant dâ€™Ãªtre rÃ©injectÃ©e dans le rÃ©seau RTE via un poste source de 225 kV.

Â«Â IntÃ©gration dâ€™une part croissante de sources renouvelablesÂ Â»

Ce marchÃ©, qui repose sur une solution technique compacte, une interface rÃ©duite et lâ€™optimisation des coÃ»ts, est rÃ©alisÃ© en Engineering Procurement and Construction (EPC). Il est assorti dâ€™un volet O&M (exploitation-maintenance).

Â« Je tiens Ã fÃ©liciter les Ã©quipes qui ont contribuÃ© Ã remporter ce premier contrat. Les Ã©tudes prÃ©liminaires ayant dÃ©jÃ dÃ©butÃ©, la construction de ce projet va pouvoir dÃ©marrer rapidement pour une mise en service prÃ©vue dans les 18 prochains mois Â», dÃ©clare Christopher Franquet, PDG et Fondateur dâ€™Entech. Â« Les systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie par batterie (BESS) jouent un rÃ´le clÃ© dans la transition Ã©nergÃ©tique. Tout en participant Ã la stabilitÃ© du rÃ©seau, ils renforcent notre indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique et contribuent Ã rÃ©duire les Ã©missions de gaz Ã effet de serre par lâ€™intÃ©gration dâ€™une part croissante de sources renouvelables. Â»

1 RTE dispose de trois types de rÃ©serves – primaire, secondaire, tertiaire – pour rÃ©sorber les dÃ©sÃ©quilibres entre la production et la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ©. Source : cre.fr Â».

2 Â« Quand la production est infÃ©rieure Ã la consommation, les groupes de production ralentissent et la frÃ©quence du rÃ©seau baisse par rapport Ã sa valeur de rÃ©fÃ©rence de 50 Hz. Quand la production est supÃ©rieure Ã la consommation, les groupes de production accÃ©lÃ¨rent et la frÃ©quence augmente. Les rÃ©serves primaire et secondaire (dites Â« services systÃ¨me frÃ©quence Â») sont activÃ©es automatiquement pour contenir la dÃ©viation de frÃ©quence, rÃ©tablir la frÃ©quence Ã 50 Hz et ramener Ã leur valeur prÃ©vue les Ã©changes dâ€™Ã©nergie aux frontiÃ¨res. [â€¦] La rÃ©serve secondaire constituÃ©e en France est comprise entre 500 MW et 1 180 MW. Tous les producteurs opÃ©rant des groupes de production de plus de 120 MW en France ont lâ€™obligation dâ€™y participer. Â» Source : cre.fr