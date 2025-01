Une ancienne carriÃ¨re de Seine-et-Marne devient une centrale solaire avec lâ€™apport financier des citoyens

Situé sur la commune de Souppes-sur-Loing (77 460), le parc solaire développé par Générale du Solaire permet de valoriser une ancienne carrière en la dédiant à la production d’énergie renouvelable. Il sera inauguré le 6 février prochain…

Localisé au sud du département de Seine-et-Marne, le site correspond à une ancienne carrière calcaire laissée en friche depuis 1995. Initié en 2017, ce projet a fait l’objet d’un long processus de développement, dont 3 ans d’instruction de permis de construire, et la réalisation d’études environnementales afin de limiter l’impact sur la biodiversité et de prendre en compte les enjeux paysagers. La construction du parc solaire s’est achevée à la fin du premier semestre 2024 et la mise en service de la centrale s’est déroulée durant l’été 2024. L’inauguration de la centrale photovoltaïque de Souppes-sur-Loing, le 6 février 2025, marquera l’aboutissement de ce projet.

750 000 € de fonds ont été collectés dans le cadre de l’investissement participatif

Le parc solaire de Souppes-sur-Loing d’une surface de 8 ha pour une puissance avoisinant les 9 MWc permet d’éviter l’émission de l’équivalent de 640 tonnes de CO2 par an. La production estimée de cette installation est de 10 GWh/an, ce qui représente la consommation électrique équivalente à 3 340 foyers (hors chauffage). Cette centrale photovoltaïque compte près de 19 000 panneaux solaires et 24 onduleurs. Ces panneaux d’une puissance unitaire de 475 Wc sont posés sur des structures fixes. Par ailleurs, le parc solaire de Souppes-sur-Loing a fait l’objet d’un financement participatif sur la plateforme Lendopolis, celui-ci a été clôturé avec succès en janvier 2024. Dans une logique de proximité, la collecte était exclusivement réservée aux habitants du département de la Seine et Marne et des départements limitrophes. 750 000 € de fonds ont été collectés dans le cadre de l’investissement participatif proposé aux citoyens pour la centrale photovoltaïque de Souppes-sur-Loing.

Protection de la biodiversité

Pour chacun de ses projets, le groupe Générale du Solaire porte une attention particulière à la protection de la biodiversité. Le projet a été conçu de manière à prendre en compte les enjeux biodiversité du site sur lequel il s’implante. Plusieurs secteurs ont ainsi été exclus de la zone d’emprise du projet : la pelouse calcicole xérophile (exclue à 100 %), une partie des pelouses calcicoles sèches (environ 78 %), la totalité du secteur de présence, et habitat, de l’espèce végétale patrimoniale Monotrope Sucepin (Hypopitys monotropa), ainsi que les mares et fossés, qui constituent l’habitat de reproduction d’au moins 3 espèces patrimoniales d’amphibiens. Enfin, des inter-rangs de 10 m ont été laissés entre quelques rangées de panneaux afin de conserver des linéaires de pelouses qui relient les secteurs évités de cet habitat et permettre de créer des corridors écologiques qui aideront les populations d’espèces inféodées aux pelouses à se déplacer et se maintenir. De plus pendant toute la durée d’exploitation du parc photovoltaïque, de nombreuses mesures environnementales sont prévues au sein du site d’implantation mais également sur des terrains communaux de Souppes-sur-Loing. Cette démarche est menée avec un suivi par une association locale reconnue pour la mise en place d’actions en faveur de la biodiversité en Seine-et-Marne. Le site se présente en dépression et bénéficie d’un masque visuel constitué de boisements périphériques, excepté depuis un petit tronçon le long de la rue du Coudray, les enjeux paysagers du parc solaire de Souppes-sur-Loing sont ainsi limités.