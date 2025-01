Enogrid boucle une levÃ©e de fonds d’1,4 million pour massifier l’autoconsommation collective

Enogrid a réalisé une levée de fonds à hauteur de 1,4 million d’euros. Cette opération permettra à Enogrid de renforcer ses équipes et d’innover pour simplifier et massifier l’autoconsommation collective en France. Une levée réalisée avec la plateforme de financement participatif LITA.co, ainsi qu’avec les fonds à impact Schneider Electric Energy Access et ENGIE Rassembleurs d’Energies, déjà partenaires d’Enogrid.

« Pour cette levée de fonds, nous avons choisi de collaborer avec LITA.co, qui réalise pour la finance ce que nous réaliserons pour l’énergie : permettre à tous les citoyens de devenir acteurs du changement vers une société durable. » explique Rémi Bastien, cofondateur d’Enogrid.

Une levée de fonds avec une partie participative

LITA est une plateforme de financement participatif pour des projets durables. Chez Lita, les énergies vertes et renouvelables sont l’un des axes prioritaires de la stratégie d’investissement, que ce soit en financement de projets EnR ou en investissement corporate. « Dès le départ, Enogrid a su nous convaincre du potentiel de leur solution tech, qui répond à des enjeux forts de relocalisation des systèmes électriques et viabilité économique pour les particuliers et entreprises. Nous sommes fiers que 689 citoyens, pour près de 1M€, aient pu investir leur épargne au service d’un acteur clé de la transition énergétique ! » se réjouit Margot Mabille, Responsable d’investissement chez LITA.co. Les fonds à impact Schneider Electric Energy Access et ENGIE Rassembleurs d’Énergies ont également pris part à cette levée de fonds. Ces deux véhicules d’investissement accompagnent des entreprises innovantes à forte vocation sociale, avec un engagement marqué pour la lutte contre la précarité énergétique. Ils réitèrent ainsi leur confiance en Enogrid, après une première opération de financement menée en novembre 2022.

Enogrid, spécialiste de l’autoconsommation collective en France

Depuis 2018, Enogrid apporte à tous les citoyens la possibilité de contribuer à la transition énergétique à l’échelle locale, en facilitant la mise en place de l’autoconsommation collective. Ce modèle permet à des producteurs d’électricité renouvelable de vendre leur production, ou leur surplus, directement à des consommateurs voisins, sans intermédiaire. Il constitue un débouché économiquement intéressant pour les producteurs tout en offrant aux consommateurs des tarifs attractifs et maîtrisés dans le temps. Déployée dans toute la France, Enogrid propose des solutions logicielles ainsi que de l’accompagnement pour tout type de projet. L’entreprise a été co-fondée en 2018 par trois ingénieurs : Rémi Bastien, Benjamin Berthou et Thibault Rihet. Elle compte aujourd’hui 35 employés, 380 clients et 410 projets d’autoconsommation collective accompagnés.

Allier innovation et rentabilité

L’autoconsommation collective est plébiscitée par une large diversité de porteurs de projets (collectivités, bailleurs sociaux, collectifs citoyens, développeurs d’énergies renouvelables, entreprises privées, etc.) et le marché se développe rapidement. En septembre 2023, la France comptait 259 opérations d’autoconsommation collective actives. Aujourd’hui, ce nombre a presque doublé, atteignant 559 opérations, soit une augmentation de 116 % (chiffres Enedis). Cette dynamique est soutenue par plus de 625 projets en phase de développement. Face à cette forte croissance du marché, Enogrid souhaite passer à l’échelle supérieure en accélérant ses développements logiciels. Comme l’explique Rémi Bastien, cofondateur d’Enogrid : « Grâce à ces financements, nous allons continuer à allier innovation et recherche de rentabilité pour réaliser, de manière pérenne, notre mission d’accélérer la transition énergétique vers un modèle local, durable et accessible à tous. »

Encadrés

Les logiciels Enogrid

Pour répondre aux besoins des porteurs de projets et massifier l’autoconsommation collective, Enogrid développe toute une palette de logiciels : EnoLab, pour étudier les projets, EnoPower pour gérer les opérations en service et Mon énergie collective, la plateforme de mise en relation entre producteurs et consommateurs.

Enogrid en chiffres