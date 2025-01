Lâ€™AIE dÃ©voile la troisiÃ¨me Ã©dition des pratiques recommandÃ©es pour les Ã©tudes dâ€™intÃ©gration Ã©olienne/photovoltaÃ¯que

Les programmes de collaboration technologique pour les systèmes d’énergie éolienne (IEA Wind) et les systèmes d’énergie photovoltaïque (IEA PVPS) de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) viennent de publier la troisième édition des « Pratiques recommandées pour les études d’intégration éolienne/photovoltaïque ». Cette dernière édition compile plus de 15 ans d’expertise et de collaboration internationale pour proposer des méthodologies, des hypothèses et des pratiques exemplaires actualisées pour la réalisation d’études d’impact sur les systèmes électriques à forte proportion d’énergie éolienne et solaire.

Cette ressource essentielle fournit des recommandations claires pour la conception et la réalisation d’études d’intégration, qui sont essentielles pour définir les objectifs en matière d’énergie renouvelable et les trajectoires de décarbonisation. En mettant l’accent sur la dynamique évolutive des systèmes électriques dominés par l’éolien et le solaire, ce rapport met en évidence l’expérience pratique, les méthodologies innovantes et les informations clés sur les défis futurs des systèmes énergétiques.

Parmi les principaux points à retenir :

Méthodologies complètes : Le rapport décrit les méthodologies, les hypothèses et les intrants recommandés pour la réalisation d’études d’impact détaillées adaptées aux systèmes électriques dominés par l’éolien et le solaire.

Relever les principaux défis : Le document identifie deux défis principaux pour les parts élevées de l’énergie éolienne et solaire :

1. Équilibrer la variabilité du système : gérer les fluctuations inhérentes aux ressources renouvelables.

2. Assurer la stabilité : Répondre aux problèmes de stabilité du réseau dus à la nature non synchrone de l’intégration éolienne et solaire basée sur des onduleurs.

Des informations à l’épreuve du temps : L’éolien et le solaire devenant des sources d’énergie courantes, le rapport prévoit que les études d’intégration se transforment en études générales de conception de systèmes électriques. Ceux-ci aborderont des défis multidimensionnels, y compris des considérations opérationnelles, d’adéquation et dynamiques.

Evolution des pratiques : La diversité des méthodologies actuelles souligne la nécessité d’évoluer et de normaliser les approches pour tenir compte d’une part plus élevée d’énergies renouvelables dans les systèmes énergétiques.

Accompagner la transition énergétique

Cette troisième édition des Pratiques recommandées pour les études d’intégration éolienne/photovoltaïque souligne l’importance des études d’impact sur le système énergétique dans le contexte plus large de la transition mondiale vers les énergies renouvelables. En intégrant efficacement l’éolien et le solaire, les pays peuvent atteindre leurs objectifs en matière d’énergie renouvelable tout en garantissant un système électrique stable, fiable et économiquement viable. Ce rapport est le fruit d’une collaboration entre des experts de plus de 20 pays. Il reflète les contributions d’instituts de recherche de premier plan, d’universités, d’opérateurs de systèmes et d’intervenants de l’industrie, en veillant à ce que les recommandations soient solides, pratiques et applicables à l’échelle mondiale. Un ouvrage essentiel !

iea-pvps.org/wp-content/uploads/2025/01/IEA-PVPS-T14-28-2024-REPORT-Wind-PV-Integration.pdf