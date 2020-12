Un projet photovoltaÃ¯que citoyen pour le LodÃ©vois

Portée par des habitants, des entreprises et des collectivités, la SAS Solairewatt Lodévois est une nouvelle structure au service du territoire Lodévois. Son objectif est d’implanter des toitures photovoltaïques citoyennes afin de relocaliser l’économie et de renforcer l’engagement écologique du territoire.

Concrètement la SAS Solairewatt est une société d’investissement qui peut, en réunissant des fonds publics et l’épargne de tout à chacun, investir dans la construction de parcs solaires. Les souscriptions sont ouvertes : les habitants et commerçants de Lodève ainsi que les investisseurs extérieurs sont invités à rejoindre l’initiative. Chacun peut participer à sa mesure : La part s’élève à 100 €. C’est l’occasion pour tous d’épargner de manière sure et éthique tout en s’impliquant dans le développement positif du territoire. L’énergie est revendue au fournisseur d’électricité Enercoop et les dividendes (estimés à 2% dès la 4ème année) reversés aux épargnants assurant ainsi, en plus de l’action écologique, des retombées économiques sur le territoire. Il s’agit de lancer une dynamique pour le bassin Lodévois. L’écologie et la production d’énergie sont des vecteurs d’attractivité territoriale.

Créer une lame de fond pour la transition énergétique

Le projet est lancé par Marc Padilla gérant de Ecolodève, Guy Degreef et Scott Altmann en 2019 ; les deux premières toitures de 100 kWc chacune seront implantées sur la vaste Usine des Moulinages en juin 2021. Pour rappel, le projet est Lauréat de l’Appel à Manifestations d’Intérêt «Energies

Renouvelables Coopératives et Citoyennes» de la Région Occitanie.

Pour 100 000 € citoyens investis, la région apporte 100 000 € : Il s’agit de la prime à la participation citoyenne. Au-delà de la création d’un parc photovoltaïque, l’ambition est bien plus grande. C’est ainsi que la SAS Solairewatt Lodévois, va développer un ensemble d’actions éducatives en lien avec les structures scolaires et associatives du territoire ainsi que des événements culturels autour de la transition énergétique. Il s’agit de créer une lame de fond stimulant les différentes énergies et initiatives en faveur de l’écologie.

Le solaire comme un levier d’aménagement du territoire

A terme, Solairewatt Lodévois souhaite pouvoir accompagner de nombreux autres projets photovoltaïques en apportant des appuis en ingénierie de projet et en techniques spécifiques. Par ailleurs la SAS Solairewatt Lodévois est née de premiers groupes de réflexion autour de la rénovation de la vaste Usine des Moulinages. Le projet, en cours de structuration, prévoit l’émergence d’un incubateur d’initiatives économique, écologique et culturel. L’Usine des Moulinage deviendra progressivement un équipement structurant : lieu de vie et de travail capable de valoriser fédérer et dynamiser l’ensemble de l’économie locale en offrant un appui aux acteurs déjà existants. L’ambition est également de devenir un pôle leader dans la recherche et le développement afin d’attirer de nombreux visiteurs et investisseurs du bassin Clermontais et Montpelliérain.