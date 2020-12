EDF Renouvelables met en service une nouvelle centrale solaire avec stockage en Guyane

EDF Renouvelables vient de mettre en service Toucan 2, une centrale photovoltaïque d’une capacité de 5 MW équipée d’un système de stockage intelligent. Cette nouvelle centrale s’inscrit dans le cadre de la Transition Energétique du territoire et répond à l’objectif de la Guyane de parvenir à l’autonomie énergétique à l’horizon 2030. L’installation contribue également au Plan Solaire d’EDF qui vise à être l’un des principaux acteurs de l’énergie solaire en France, avec 30% de part de marché d’ici 2035.

Située sur la commune guyanaise de Montsinéry-Tonnégrande, la centrale photovoltaïque Toucan 2 bénéficie d’un ensoleillement abondant sur une surface de près de 5 hectares. Elle est équipée d’un système de stockage intelligent qui, couplé à un dispositif performant de pilotage numérique, permet d’optimiser en permanence la puissance transmise par les panneaux photovoltaïques sur le réseau électrique afin d’accroitre la fourniture d’électricité le soir, entre 19h et 21h, lorsque la demande est forte. Ce pilotage optimisé contribue plus généralement à la stabilité du réseau électrique guyanais. Le dispositif a été développé par EDF Store & Forecast, la filiale du groupe EDF dédiée au stockage.

Trois centrales couplées à du stockage

La nouvelle centrale Toucan 2 vient compléter la centrale solaire avec stockage Toucan 1 développée, construite et exploitée par EDF Renouvelables depuis 2015. Les deux installations offrent une puissance cumulée de 10 MW, permettant de générer de l’énergie pour subvenir aux besoins en électricité de près de 3 600 foyers guyanais. EDF dispose à ce jour de huit installations solaires en exploitation en Guyane, dont trois dotées d’un système de stockage par batteries, pour une puissance totale cumulée de près de 20 MW.

Stabilité au réseau

Pour David Augeix, directeur France Sud et Outre-mer d’EDF Renouvelables : « La centrale photovoltaïque Toucan 2 répond aux enjeux de transition énergétique d’un territoire non connecté de type insulaire, en apportant une énergie décarbonée couplée à un système de stockage performant pour apporter de la stabilité au réseau. EDF Renouvelables est ainsi fier d’accompagner sur le long terme la Guyane dans son ambition d’autonomie énergétique à l’horizon 2030 en proposant des solutions innovantes et compétitives. ».