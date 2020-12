TÃ‚CHEâ€“114/ IAE : recommandations pour lâ€™acquisition de donnÃ©es pour les schÃ©mas d’enregistrement PV et la connexion au rÃ©seau

La croissance rapide des ressources énergétiques distribuées (DER) dans le réseau pose de nouveaux défis dans la gestion du système électrique. Au lieu de gérer quelques centaines de moyennes et grandes centrales électriques dans un pays, il existe dans certains pays plus d’un million de systèmes DER, essentiellement des centrales solaires, connectés au réseau. Ce rapport montre comment différents pays gèrent la collecte de données DER, en mettant l’accent sur les systèmes PV. Ce rapport fournit également un aperçu complet de tous les aspects pertinents qui doivent être traités et prévoit des informations qui seront pertinentes à l’avenir.

On observe une tendance croissante vers des bases de données centralisées. Dans plusieurs pays, les propriétaires de DER sont obligés d’enregistrer leurs systèmes dans une base de données centrale et de tenir ce registre à jour. Cependant, le modèle de données et donc le niveau de détail dans les registres individuels varient beaucoup: certains pays comme l’Espagne ont juste besoin de données électriques de base, tandis que d’autres pays comme le Danemark ou l’Allemagne exigent des informations détaillées sur le système.

Les données des installations photovoltaïques sont nécessaires pour une gamme de cas d’utilisation. Les décideurs doivent connaître l’impact des politiques énergétiques sur le marché, les agences FIT doivent savoir exactement quel système produit la quantité d’énergie et les opérateurs de réseau doivent être en mesure de calculer l’impact du système PV sur leur réseau, pour n’en citer que quelques-uns. Dans ce rapport, les différents cas d’utilisation sont abordés et des recommandations pour la mise en œuvre d’une base de données sont explicitées.

Les recommandations les plus importantes sont:

Les pays devraient exploiter une base de données pour le DER, en particulier pour les systèmes photovoltaïques.

Une base de données DER doit être ouverte à plusieurs parties prenantes.

Une base de données DER doit couvrir tous les DER, pas seulement une partie d’entre eux, par ex. systèmes bénéficiant d’un tarif d’achat

L’utilisation de la base de données DER est obligatoire.

Une base de données DER réduira la charge administrative globale pour la planification, la réalisation, la mise en service et l’exploitation du système PV. Par conséquent, la base de données doit remplacer ou soutenir les processus administratifs existants.

iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/11/2020_11_30-PVPS-T1-T14-Data-Model-for-PV-Systems.pdf