Un projet innovant dâ€™autoconsommation collective solaire au pied du Mont-Blanc

La commune de Saint-Gervais-les-Bains, au pied du Mont Blanc, poursuit ses initiatives en faveur de la transition écologique et énergétique du territoire. Avec BoucL Énergie, elle lance un projet innovant d’autoconsommation solaire grâce à la solarisation du parking du stade du Fayet. Son objectif ? Produire, consommer et partager, avec les acteurs locaux, une énergie 100% locale et renouvelable. Cette initiative inclut également les communes voisines de Passy et Domancy. Un engagement fort pour la résilience du territoire !

Saint-Gervais-les-Bains poursuit son engagement pour la transition écologique et énergétique en lançant, avec BoucL Énergie un projet innovant de solarisation. Sur le parking du stade au Fayet, 1 596 panneaux photovoltaïques seront installés sur des ombrières couvrant 3 131 m². L’objectif est de produire

872,86 MWh d’électricité par an, tout en permettant d’éviter 207,7 tonnes de CO2. Cette initiative s’inscrit dans une démarche d’autoconsommation collective, visant à maximiser l’utilisation de l’énergie produite localement. « La mise en place de ce projet de solarisation est une nouvelle étape pour notre commune. Il nous permettra de produire, consommer et partager une énergie verte, locale, et d’accompagner notre territoire vers un avenir plus durable », déclare Jean-Marc Peillex, Maire de Saint-Gervais-les-Bains. En plus de répondre aux besoins énergétiques locaux, ce projet permettra de couvrir 264 places de stationnement, les protégeant des intempéries, et d’installer 10 bornes de recharge pour véhicules électriques, contribuant ainsi au développement de la mobilité verte. Le projet inclut également les communes voisines de Passy et Domancy et marque le début d’une nouvelle coopération pour la transition énergétique du territoire.

Une opportunité pour les entreprises locales

Ce projet, porté par BoucL Énergie, lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la commune, vise à créer une communauté territoriale d’énergie partagée. Il permettra de produire et consommer localement dans un diamètre de 10 km en incluant les entreprises, commerces et services publics locaux. L’objectif est d’atteindre 100 % d’autoconsommation collective afin de réduire les coûts énergétiques des acteurs locaux et de poursuivre les efforts de décarbonation du territoire. BoucL Énergie invite les entreprises locales à rejoindre cette boucle d’autoconsommation collective solaire pour maîtriser leurs coûts énergétiques et réduire leur empreinte carbone. « Rejoindre une communauté d’énergie partagée, c’est faire un pas vers une gestion durable de l’énergie, tout en réalisant des économies à long terme. C’est aussi renforcer les liens économiques locaux et participer à un projet qui bénéficie à tout le territoire », explique Jérôme Owczarczak, Directeur général de BoucL Énergie.