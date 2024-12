SystÃ¨me K2 Carport : un stationnement facilitÃ©, des autos protÃ©gÃ©es, de lâ€™Ã©lectricitÃ© gÃ©nÃ©rÃ©e

Le nouveau système carport de K2 Systems est basé sur un concept modulaire qui s’adapte de manière flexible aux conditions locales et convient donc parfaitement aux moyennes et grandes surfaces de stationnement. Explications !

Dans les concepts modernes de développement urbain, les carports font de plus en plus souvent partie de la gestion des espaces de stationnement en termes de durabilité. Les entreprises et les services municipaux sont également confrontés à la nécessité de couvrir leurs besoins énergétiques de manière durable et économique. Dans de nombreux cas, les carports doivent pouvoir être implémentés facilement et sans complications dans une infrastructure existante.

Réduction du nombre d’obstacles lors du stationnement

En tant que système de support unique, la solution K2 Carport présente l’avantage de réduire le nombre d’obstacles à prendre en compte lors du stationnement et de l’ouverture des portes. Il est également plus confortable d’y entrer et d’en sortir. Avec une hauteur minimale de 2 m et une hauteur maximale de 3,15 m, une possibilité de stationnement sûre et confortable est garantie pour un grand nombre de véhicules. Cela signifie d’espace et protection suffisants aussi bien pour les voitures compactes que pour les véhicules utilitaires plus imposants. Il est possible de réaliser des rangées simples ou en double-orientation avec une inclinaison de 10° ainsi qu’une disposition des modules en portrait.

Une solution de drainage de l’eau de pluie en option

Pour la couverture, il est possible de choisir une tôle trapézoïdale qui offre une protection robuste et une esthétique classique. Ou bien sans revêtement en tôle trapézoïdale pour l’utilisation de modules bifaciaux et un aspect plus moderne, ce qui apporte de lumière supplémentaire dans la surface de rangement. En option, il est possible d’intégrer une solution de drainage de l’eau de pluie permettant de contrôler l’évacuation des précipitations grâce à l’option de rails drainants. Le système convainc par son esthétique attrayante et peut être personnalisé en couleur.

Une grande flexibilité ainsi qu’une planification et de mise en œuvre facile

La co-PDG de K2, Katharina David, est convaincue : “Avec notre solution de carport, nous proposons un système modulaire et esthétique qui peut être utilisé de manière flexible et qui offre un double avantage : un espace de stationnement protégé et une production d’énergie durable”. La solution K2 Carport a été développée par K2 Systems en collaboration avec la société MHB Montage

GmbH de Merkendorf, la planification assurée par l’équipe d’experts de K2. “De telles coopérations sont la clé pour pouvoir proposer aux clients des solutions optimales qui poursuivent un seul objectif : faire avancer le tournant énergétique”, se réjouit Katharina David de cette collaboration réussie.